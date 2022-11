L’Europa conferma indagini multiple in corso su TikTok

Il presidente della Commissione europea ha confermato che ci sono molteplici indagini in corso sul social dei video brevi TikTok, riguardanti il trasferimento dei dati dei cittadini dell’UE alla Cina e la pubblicità mirata ai minori. Gli investigatori stanno cercando di garantire che TikTok soddisfi i requisiti del GDPR.

Von der Leyden sta così rispondendo alle preoccupazioni sollevate dai membri del Parlamento europeo riguardo al fatto che le autorità pubbliche cinesi potrebbero ottenere accesso ai dati TikTok dei cittadini dell’UE, a seguito di un rapporto di BuzzFeed News. Le pratiche sui dati dell’app sono già sotto i riflettori dell’UE da qualche tempo.

All’inizio di quest’anno TikTok ha accettato di applicare alcune politiche riguardanti gli annunci e i contenuti pubblicitari a seguito di una denuncia che ha accusato l’app di violare le norme sui consumatori dell’UE.

Da non dimenticare che TikTok è stato comunque al centro di attenzioni e indagini anche dall’altra parte dell’Atlantico per le sue pratiche di privacy e sicurezza. Il mese scorso TikTok ha respinto al mittente le accuse secondo cui i lavoratori con sede in Cina avrebbero pianificato di tracciare la posizione di alcuni cittadini statunitensi attraverso l’app.

TikTok ha spostato i dati che detiene sugli utenti statunitensi nei data center Oracle nel Paese, così da rispondere alle preoccupazioni secondo cui la Cina possa potenzialmente utilizzare l’app contro i cittadini americani. Ad agosto scorso è emerso che Oracle stava esaminando i sistemi e gli algoritmi di moderazione dei contenuti di TikTok per assicurarsi che non siano soggetti a interferenze cinesi.

Carr, il commissario repubblicano senior della FCC, ha dichiarato che TikTok dovrebbe essere addirittura vietato negli Stati Uniti. In precedenza ha esortato Apple e Google a rimuovere l’app dai rispettivi negozi digitali di app. Ricordiamo che in passato il Congresso aveva agito contro società di telecomunicazioni cinesi, inclusa Huawei, in virtù di preoccupazioni espresse da Carr.

Tutti gli articolo che parlano di TikTok sono disponibili a partire da questa pagina di macitynet.