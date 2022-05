TikTok testa i giochi nella sua app

Secondo quanto riferito, TikTok è desideroso di aggiungere mini-giochi alla sua app su più piattaforme. La società starebbe già testando questa funzione in Vietnam.

Secondo un nuovo rapporto di Reuters, l’aggiunta di giochi consentirebbe a TikTok di guadagnare più entrate pubblicitarie, sicuramente un elemento che farebbe maggiormente bene al network, che base molta della propria sopravvivenza su questo modello di business.

TikTok sta conducendo test in modo che gli utenti possano giocare sull’app di condivisione video in Vietnam. La visualizzazione di giochi sulla sua piattaforma aumenterebbe le entrate pubblicitarie e la quantità di tempo che gli utenti trascorrono sull’app, che attualmente è una delle più popolari al mondo con oltre 1 miliardo di utenti attivi mensili.

Lo stesso rapporto afferma che le fonti ritengono che TikTok lancerà giochi più ampiamente in Asia meridionale, con la società desiderosa di attingere dalla crescente collezione di titoli di gioco della casa madre ByteDance. Una dichiarazione di un portavoce non ha confermato il rapporto in quanto tale, ma ha menzionato che TikTok ha testato giochi HTML5 con partner che includono Zynga, la società dietro numerosi giochi di Facebook e altri giochi mobili.

TikTok non è la prima azienda che tenta di passare ai giochi, ovviamente. Netflix ha già fatto qualcosa di simile, anche se è probabile che la decisione di TikTok riguardi più la vendita di annunci, piuttosto che puro coinvolgimento degli utenti dal punto di vista videoludico. Reuters osserva che anche allo stato attuale, TikTok probabilmente vedrà le entrate pubblicitarie triplicare a 11 miliardi di dollari quest’anno.

Ricordiamo che la piattaforma, più di recente, ha lanciato TikTok, una vera e propria manna dal cielo per gli inserzionisti. Se volete sapere di cosa si tratta non vi resta che cliccare direttamente su questo link.

Nelle settimane scorse TikTok ha reso disponibile il software Effect House AR per Mac per creare effetti speciali, anche in realtà aumentata. Intanto negli USA qualcuno vuole indagare sui possibili rischi di TikTok per la salute mentale dei giovani. Da marzo la lunghezza massima dei video è stata estesa fino a 10 minuti