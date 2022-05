Netflix punta sull’ accessibilità per gli spettacoli in lingua originale

Su Netflix stanno arrivando una serie di novità, tra raccolte e funzioni, che migliorano l’accessibilità della piattaforma di streaming. L’azienda le ha presentate in occasione della Giornata Mondiale della Sensibilizzazione sull’Accessibilità (acronimo GAAD: Global Accessibility Awareness Day) che quest’anno cade appunto il 20 maggio, mostrando come sia possibile rendere i contenuti maggiormente accessibili per tutti gli abbonati.

Una delle novità è la raccolta Celebrating Disability with Dimension, che mette in evidenza tutte quelle storie incentrate sulle persone che vivono con disabilità. Ma a ricevere un importante aggiornamento sono soprattutto i sottotitoli per non udenti e persone con problemi di udito (SDH) e le descrizioni audio (AD), ovvero quei potenti strumenti che rendono film e programmi televisivi più accessibili alle persone con disabilità.

Secondo la società queste funzioni sono molto gradite anche da numerosi altri utenti, che non soffrono disabilità o problemi, tanto che secondo Netflix vengono utilizzate da almeno il 40% degli abbonati. Netflix infatti si sarebbe accorta che queste funzioni sono diventate parte integrante del modo con cui le persone di ogni ceto sociale consumano i contenuti, specie nei casi in cui si segue uno spettacolo in una lingua diversa dalla propria.

Lo spiega il direttore dell’accessibilità di Netflix, Heather Dowdy, portando come esempio la serie francese Lupin, che viene seguita anche dagli utenti anglofoni tramite SDH e AD generati automaticamente dalla piattaforma in lingua inglese. Per Netflix – dice – fornire questi strumenti a coloro che ne hanno davvero bisogno «è il fulcro del lavoro che svolgiamo in azienda», ma il fatto che venga usato anche da altri ne starebbe velocizzando l’espansione.

«Stiamo aggiungendo più titoli perché riconosciamo che le persone trovano tali storie interessanti da ogni parte del mondo. Ci sono alcuni spettacoli come Squid Game e La Casa de Papel che hanno raccolto un successo globale e desideriamo che i nostri abbonati di tutti i paesi possano accedere più facilmente a quei contenuti», motivo per cui tra le novità ci sarebbero l’aggiunta di spagnolo, francese, coreano e portoghese tra le lingue supportate da SDH e AD.

L’azienda lavora a stretto contatto con persone con disabilità per creare e potenziare questi strumenti come appunto le Descrizioni Audio, che permettono a un non-vedente di seguire con maggiore coinvolgimento uno spettacolo venendo a conoscenza di cose «come razza, genere, struttura dei capelli, tono della pelle, e tutte quelle altre informazioni visive che danno davvero vita ai personaggi».

Fino ad oggi questi sforzi sono stati ripagati con serie come Bridgerton, che secondo le statistiche è il programma più visto tramite i sottotitoli in sei paesi, mentre titoli come Lucifer, Ozark e Seinfeld sono stati riprodotti centinaia di migliaia di volte con le descrizioni audio attivate. Altri spettacoli come Squid Game sono invece stati ampiamente criticati per l’imprecisione dei sottotitoli, ma questi feedback hanno anche permesso all’azienda di migliorare gli algoritmi e le conseguenti traduzioni pur mantenendo le voci originali del film.

