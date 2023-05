Tile traccia i gatti con un dispositivo dedicato

Se non avete ancora scelto il trovatutto per tenere d’occhio il gatto, ora avete a disposizione una nuova soluzione di Tile progettata appositamente per questo scopo. In questo settore l’azienda è arrivata prima di AirTag di Apple, il piccolo dispositivo che sfrutta la portata Bluetooth per tenere d’occhio la posizione degli oggetti smarriti.

Nel caso del nuovo Tile for Cats la società, acquistata da Life360 a fine 2021, offre ai suoi clienti un accessorio aggiuntivo che permette di fissare il tracker in sicurezza sul collarino del gatto, in modo da esser certi che non vada perso dopo un salto o un’acrobazia particolarmente movimentata: questa è l’unica differenza rispetto agli altri tracker che la società vende e che comunque già da anni propone per il tracciamento di cani e gatti.

Pere la precisione si tratta di una clip in silicone dove poter fissare il Tile adesivo che – dicono – si può allungare fino a 1,7 volte senza rompersi, in modo da adattarsi praticamente a qualsiasi tipologia di collare per gatti, e allo stesso tempo assicura anche una certa resistenza all’acqua, in modo da star tranquilli nel caso in cui al gatto piaccia stare sotto la pioggia o dovesse rovesciarsi addosso la ciotola dell’acqua.

Come gli altri Tile, anche questa versione modificata funziona tramite Bluetooth e ha una portata di 250 piedi (circa 70 metri), quindi dovrebbe garantire una certa tranquillità nel caso in cui si dovesse perdere di vista il gatto. In più la batteria dura fino a 3 anni e c’è l’integrazione con Siri, Alexa e Google, in modo da poter chiedere dove si trova il gatto al proprio assistente vocale preferito non solo da smartphone e smartwatch, ma anche dallo speaker in casa.

Tile per gatti, disponibilità e prezzo

Tile for Cats non è ancora in vendita ma dovrebbe arrivare presto e costerà 40 dollari. Come dicevamo è progettato solo per uso interno proprio a causa della sua portata limitata: chi ha gatti che escono spesso fuori dai confini casalinghi e vuole ottenere lo stesso risultato dovrà invece optare per un tracker GPS per animali (come questo), che tuttavia funziona diversamente e richiede un abbonamento per il servizio di localizzazione, quindi nel lungo periodo ci si caricherà di un costo maggiore.