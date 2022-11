Tim Cook conferma il rallentamento delle assunzioni in Apple

Anche la società che vale di più al mondo non è immune dalla crisi economica in corso e la conferma arriva da Tim Cook che, in una intervista concessa a CBS, conferma che Apple ha rallentato le assunzioni proprio a causa della congiuntura economica attuale.

Le voci allo stop alle nuove assunzioni in Apple circolano fin dal mese di luglio, poi rafforzatesi in agosto con la notizia del licenziamento di 100 reclutatori, fino a intensificarsi ulteriormente a novembre. Ora per la prima volta arriva la conferma del Ceo di Apple Tim Cook che precisa che la società è diventata molto discriminatoria nelle assunzioni che vengono fatte solo in alcuni divisioni e team.

«Quello che stiamo facendo come conseguenza di trovarci in questo periodo è che siamo molto attenti alle nostre assunzioni» dichiara Cook precisando «Ciò significa che stiamo continuando ad assumere, ma non assumiamo ovunque nell’azienda». Una buona notizia, tenendo presente l’imponente ondata di licenziamenti che ha colpito Meta – Facebook, Twitter, Snap e molte altre società IT.

L’amministratore delegato di Apple associa la misura alle condizioni globali, ma spiega che nonostante la crisi Apple è convinta che non bisogna risparmiare per avere successo, ma continuare a investire «Crediamo fermamente nell’investimento a lungo termine». Il dirigente sembra alludere a investimenti e anche assunzioni in corso per la divisione e il team che sta finalizzando lo sviluppo del primo visore AR – VR di Apple atteso nel 2023.

Nell’intervista Cook spiega anche che Apple è uno società che produce dispositivi e che i dispositivi devono essere impugnati dagli utenti, per questa ragione Apple è convinta nello scambio di idee e nella collaborazione, ragione che ha portato alla fine del lavoro da remoto e al richiamo dei dipendenti negli uffici. L’intervista completa di Tim Cook sarà trasmessa da CBS Mornings martedì 15 novembre in USA.

Tutte le notizie di macitynet dedicate a Finanza e Mercato sono disponibili a partire dai rispettivi collegamenti.