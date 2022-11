Apple riduce budget e assunzioni

Mentre Apple non ha fatto mistero di aver rallentato le assunzioni tra le preoccupazioni per una recessione economica, un nuovo rapporto fornisce maggiori dettagli sui piani interni dell’azienda.

Il rapporto afferma che Apple ha “messo in pausa quasi tutte le assunzioni” e questo congelamento potrebbe rimanere in vigore fino alla fine del 2023. Tim Cook ha dichiarato che la multinazionale ha rallentato i suoi tassi di assunzione tra preoccupazioni più ampie sull’economia, ma che avrebbe comunque assunto su una “base deliberata”. Il rapporto di oggi afferma che Apple sta effettivamente pianificando un rallentamento più ampio di quanto riconosciuto pubblicamente.

Citando “tre fonti vicine all’argomento”, il colosso di Cupertino avrebbe informato il personale di più divisioni che “non procederanno a nuove assunzioni per un certo numero di mesi”. Questo congelamento delle assunzioni potrebbe durare fino alla fine dell’anno fiscale di Apple, che si concluderà a settembre 2023.

Secondo quanto riferito da Business Insider, la fonte avrebbe confermato che Apple non ha designato “alcun budget” per ulteriori assunzioni per le posizioni aziendali di spicco nel prossimo anno.

Anche una seconda fonte citata dallo stesso rapporto ha convenuto che Apple sta di fatto praticando un congelamento delle assunzioni. La terza fonte del rapporto ha affermato che un leader di divisione di alto rango ha confermato che “i budget sono in fase di revisione”. Altri dirigenti Apple avrebbero ribadito messaggi simili nelle conversazioni private.

In una dichiarazione alla testata finanziaria statunitense, un portavoce di Apple ha ribadito ciò che Tim Cook aveva dichiarato pubblicamente:

Continuiamo ad assumere, ma data l’economia attuale stiamo adottando un approccio molto deliberato in alcune parti del business. Siamo molto fiduciosi nel futuro di Apple e stiamo investendo a lungo termine. Vogliamo essere premurosi e prendere decisioni intelligenti che ci consentano di continuare ad alimentare l’innovazione a lungo termine

Le fonti all’interno di Apple, tuttavia, hanno anche sottolineato che Apple è sempre cauta nel modo in cui caratterizza le pause o i rallentamenti delle assunzioni.

Apple è uno dei pochi colossi IT ad aver registrato risultati superiori alle previsioni nell’ultimo trimestre, mentre inflazione, rafforzamento del dollaro e tensioni internazionali riducono la spesa di utenti e aziende: nello stesso periodo Microsoft, Samsung e altri hanno registrato cali sensibili nei profitti.

