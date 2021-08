Tim Cook è l’ottavo manager più pagato in USA

Negli Stati Uniti ci sono sette dirigenti più pagati del CEO di Apple Tim Cook: secondo un’indagine condotta da Bloomberg, l’amministratore delegato di Apple occuperebbe l’ottava posizione, i cui guadagni nel 2020 corrisponderebbero a 265 milioni di dollari.

Chi ha buona memoria probabilmente ricorda che i guadagni di Cook stimati lo scorso anno e corrispondenti al 2019 ammontavano a 133,7 milioni di dollari, praticamente la metà quindi rispetto a quel che ha messo in tasca l’anno scorso. Eppure ciò non è bastato per fargli mantenere la posizione che occupava l’anno scorso nella medesima lista, dove era secondo soltanto ad Elon Musk che, nel 2019, raccimolò la bellezza di 595,5 milioni di dollari.

Con la scomparsa di Steve Jobs nel 2011, Tim Cook prese subito le redini dell’azienda riuscendo in un decennio a farla diventare la più redditizia al mondo, con un fatturato di 274,515 miliardi di dollari e un profitto di 57,411 miliardi di dollari, secondo la classifica di Fortune Global 500 pubblicata nei giorni scorsi.

Ma nonostante questi successi come dicevamo Tim Cook ha perso ben sei posizioni, finendo all’ottavo posto tra i dirigenti più pagati negli Stati Uniti. In termini di retribuzione è stato infatti superato dal COO di Oak Street Health, dal CEO di Palantir Technologies, dal CEO di Opendoor Technologies e dai Co-CEO di GoodRX Holdings. Elon Musk rimane in cima alla lista, con un compenso pari a 6,658 miliardi di dollari.

Di Musk si è parlato proprio nei giorni scorsi, quando è circolata la voce che volesse vendere Tesla ad Apple con la clausola di diventarne poi il CEO al posto di Cook, che avrebbe risposto alla richiesta in malo modo. Come abbiamo già scritto si tratta tuttavia di una bufala che è stata prontamente smentita da ambo le parti.

Tornando alla classifica, tra gli altri dirigenti di Apple troviamo due donne, Deirdre O’Brien, Senior Vice President of Retail and People e Kate Adams, Senior Vice President e General Counsel, che si posizionano rispettivamente al 93esimo e 96esimo posto, con una retribuzione che ammonta all’incirca a 45 milioni di dollari ciascuna e che fa guadagnare alle due top manager per direttissima il quarto e quinto posto nella classifica dei dirigenti-donna più pagati negli Stati Uniti.

