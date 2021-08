Apple è la società più redditizia al mondo per Fortune Global 500

Apple rientra nella classifica Fortune Global 500 fin dal 2013 e con l’ultimo aggiornamento della graduatoria guadagna posizioni sia in termini di fatturato che per redditività. Il risultato più importante è per la capacità di generare profitti: qui la multinazionale di Cupertino passa dal terzo posto al primo superando tutti, con 57,411 miliardi di dollari.

Apple è in testa superando Saudi Aramco al secondo posto con 49,287 miliardi di dollari di profitto, mentre al terzo posto c’è SoftBank con 47,053 miliardi, mentre al quarto posto troviamo Industrial & Commercial Bank of China con un profitto di 45,783 miliardi di dollari.

Apple guadagna posizioni importanti anche nella classifica in base al fatturato, passando dalla 12 posizione del 2019 al terzo posto dello scorso anno con 274,515 miliardi di dollari di ricavi, in aumento rispetto ai 260,174 miliardi di dollari dell’anno precedente. In termini di fatturato Apple è così preceduta da Walmart, prima e più grande società al mondo nella classifica Fortune Global 500, State Grid, Amazon, China National Petroleum e Sinopec Group.

Il profilo dedicato ad Apple evidenzia sfide, pericoli e anche le opportunità affrontate dalla multinazionale di Cupertino nell’era del Covid, con la chiusura dei negozi e i dipendenti costretti a lavorare da casa. Mesi che hanno però visto aumentare le vendite di iPad, iPhone e Mac a livelli senza precedenti per la spinta dovuta a lavoro e scuola a distanza: solamente nel 2020 le azioni Apple hanno guadagnato l’80,7% nella quotazione di borsa.

Infine il profilo rileva che negli ultimi mesi del 2020 Apple è stata presa sempre più di mira dalle autorità antitrust in diversi paesi nel mondo per sospetti di abuso di posizione dominante nel settore delle app e di App Store e non solo. Negli ultimi risultati trimestrali Apple ha segnato un altro record con fatturato di 81,4 miliardi di dollari e profitti per 21,7 miliardi di dollari.

