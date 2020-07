Tim Cook al secondo posto nella classifica dei CEO più pagati negli USA

Il CEO di Apple, Tim Cook, è al secondo posto in una classifica che elenca gli amministratori delegati più pagati negli Stati Uniti nel 2019. Cook è dietro solo a Elon Musk, CEO di Tesla.

La compensazione annuale dell’amministratore delegato di Apple nel 2019 è arrivata a 133,7 milioni di dollari. Il salario base di Cook di è stato di 3 milioni di dollari, ha ottenuto 7,7 milioni di dollari di bonus 884.400$ di gratifiche e gli altri 122,2 milioni di dollari arrivano da premi azionari.

Nel 2019 Pay Index di Bloomberg il CEO di Apple, come accennato, si colloca al secondo posto, dopo il CEO di Tesla, Elon Musk. L’a.d. di Tesla lo scorso anno ha guadagnato 595,3 milioni di dollari, quattro volte in più rispetto a Cook, e questo grazie soprattutto. bonus in azioni e il pacchetto di compensazione previsto.

Al terzo posto troviamo Tom Rutledge, CEO di Charter Communications, con una compensazione annuale di 116,9 milioni di dollari. Altri CEO di aziende del mondo IT inclusi nella classifica, sono: Sundar Pichai di Alphabet (Google) con 86 milioni di dollari, e Satya Nadella di Microsoft con 75 milioni di dollari.

Cook ad agosto dello scorso anno ha fatto una nuova donazione di 5 milioni di dollari in beneficenza, scelta che ha più volte fatto in passato.

Nel marzo del 2015 il CEO di Apple ha dichiarato di avere intenzione di dare in beneficenza tutto il suo patrimonio. Da tempo avrebbe cominciato a staccare assegni in segreto e deciso di affrontare la filantropia in modo più sistematico una volta libero dagli impegni familiari. Nonostante l’immensa ricchezza, l’amministratore delegato di Cupertino, conduce una vita molto semplice e riservata.