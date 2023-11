Friggitrice ad aria con griglia carne Moulinex, 4,2 litri in sconto da 169,99€ a 89,99€

State meditando di ridurre le calorie e i grassi in eccesso ma non volete rinunciare ad un gustoso fritto? La friggitrice ad aria è perfetta per questo scopo, specialmente quando potete comprare una delle migliori, come la Moulinex EZ505D poco più di metà del suo prezzo di listino: 89,99€.

Stiamo parlando, come accennato, di una friggitrice di grandi dimensioni (4,2 litri) che ha tutta una serie di funzioni che altre non presentano e la fanno diventare un’accessorio da cucina perfetto per sostituire il forno classico, consumando meno energia e servendo piatti salutari.

Tra le funzioni vi segnaliamo

8 programmi automatici (Patatine Fritte, Nuggets, Pollo Arrosto, Pizza, Carne, Pesce, Verdure e Dolce)

pannello di controllo digitale

funzione timer

funzione disidratazione per snack come frutta secca o verdure

Da segnalare la griglia pressofusa per carne alla griglia e il rivestimento in acciaio che la rende piacevole alla vista e perfetta anche da mettere in mostra sul un mobile da cucina.

Ad esempio integra una griglia in alluminio pressofuso che le permette anche di cuocere carne e verdure alla griglia.

Questa friggitrice costerebbe, di listino, 170 €. Moulinex la sconta a 139,99 € ma su Amazon la comprate in offerta del giorno a 89,99€