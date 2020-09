Tim Cook sfidato da una stella NBA nella challenge Apple Watch

Il CEO di Apple Tim Cook è al momento alle prese con una sfida Apple Watch Activity contro Draymond Green, giocatore che milita nell’NBA con la sqiadra dei Golden State Warrior. La partita è ancora aperta, e i due sfidanti si sfidano a colpi di tweet.

Green, giocatore professionista NBA dei San Francisco Golden State Warriors, ha sfidato Cook martedì scorso in un video su Twitter. L’amministratore delegato di Apple ha prontamente accettato.

Inizialmente, Cook sembrava avere un vantaggio nella sfida con il suo allenamento mattutino. In un tweet, ha chiesto se Green stesse ancora dormendo, o fosse già sveglio. Green ha risposto con una sua immagine dimostrando, però, di non essere stato così produttivo come il CEO Apple, che notoriamente si sveglia alle 4 del mattino.

Poche ore dopo, Green ha chiesto a Cook se stesse ancora facendo qualche attività, con il CEO che ha subito risposto con una immagine delle sue scarpe firmate sopra un tavolo, in un raro momento di relax. Ovviamente, la provocazione non è stata accolta da Green, che ha subito risposto di non aver bisogno di momenti di relax dell’avversario per raggiungerlo.

Just wrapped my morning workout! You up yet @Money23Green? 🏋️‍♂️ pic.twitter.com/KTg7KrVbcb — Tim Cook (@tim_cook) September 18, 2020

Vedremo come si concluderà la sfida. Nel frattempo ricordiamo che l’Apple Watch supporta gare di attività di sette giorni tra gli utenti, invogliando così a muoversi e fare della sana attività fisica.

Non è chiaro se Cook e Green siano, in effetti, in competizione attività o se stiano semplicemente confrontandosi pubblicando le varie immagini dei propri allenamenti.

