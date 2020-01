Apple prepara una nuova attività di sfida tra dipendenti con Apple Watch

Con Apple Watch è possibile condividere gli anelli di Attività con amici e parenti per aumentare la motivazione, inviare e ricevere incoraggiamenti a chiudere tutti e tre gli anelli, partecipare ad attività di sfida settimanali, permettendo al proprio trainer di controllare i progressi giornalieri e altro ancora.

Second una anticipazione che circola in rete a febbraio partirà l’annuale sfida per mettersi in forma tra i dipendenti Apple, con l’obiettivo di chiudere tutti e tre gli anelli attività di Apple Watch ogni giorno del mese. I dipendenti che completeranno con successo l’ attività di sfida, saranno premiati con una t-shirt che riporta la dicitura “2020”, con grafica che ricorda quella degli Anelli Attività di Apple Watch.

In questo articolo riportiamo una immagina della grafica segnalata da MacRumors della sfida tra dipendenti in arrivo a febbraio. Durante la sfida, i dipendenti che partecipano all’iniziativa guadagnano punti man mano che completano gli anelli di Attività. Viene assegnato un punto “gold” per ogni giorno aggiunto agli anelli, riceveranno una medaglia digitale d’oro oltre alla maglietta e sono previste anche medaglie d’argento e bronzo.

Già nel 2018 e nel 2019 erano state predisposte sfide di questo tipo tra i dipendenti della multinazionale di Cupertino. Apple Watch mostra tre anelli: Movimento, Esercizio, In piedi. L’obiettivo per l’utente è chiudere i tre anelli tutti i giorni. È un modo per restare in forma semplice e divertente che invoglia a muoversi di più, bruciando calorie, tenendo conto di tutto: dalla semplice camminata a passo svelto alle sessioni registrate con l’app Allenamento.

