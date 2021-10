Tim Cook, un messaggio ai dipendenti a dieci dalla morte di Steve Jobs

Il CEO di Apple, Tim Cook, ha inviato un messaggio ai dipendenti per ricordare i dieci anni della morte del co-fondatore dell’azienda, Steve Jobs.

Nella mail, riportata da Mark Gurman di Bloomberg, Cook ricorda che Jobs è stato un marito, un padre, un amico e un visionario con un lascito straordinario, riferendo ancora che non passa giorno senza dedicargli un pensiero.

«Team», scrive Cook rivolto ai dipendenti, «Oggi ricorre il decimo anniversario della morte di Steve. Un momento per celebrare la sua vita e riflettere sulla straordinaria eredità che ci ha lasciato».

«Steve credeva che “persone con passione possono cambiare in meglio il mondo”, la filosofia che lo ha ispirato a creare Apple, e vive in noi oggi».

«Steve è stato molte cose: brillante, divertente, saggio, un marito, un padre, un amico e naturalmente, un visionario. Ci ha sfidati a vedere il mondo non per quello che era, ma per quello che poteva essere. Ha aiutato molte persone, me compreso, a vedere lo stesso potenziale in noi stessi. Non passa giorno che non pensi a lui».

«Quest’anno, al pari degli altri, ricordiamo il profondo impatto che i nostri prodotti hanno sul mondo. Mi sento veramente fortunato per la possibilità di trascorrere le giornate creando strumenti estremamente innovativi che connettono le persone, ispirandoli a pensare diversamente e anche a metterli in condizione di poter lasciare un segno nell’universo, uno dei molti regali che Steve ha dato a tutti noi».

«Vorrei che Steve fosse qui per vedere come il suo spirito vive in tutto il vostro straordinario lavoro; ma soprattutto, vorrei che potesse vedere cosa state preparando. Steve una volta ha detto che le cose di cui era più fiero erano quelle che ancora dovevano arrivare. Passava ogni giorno immaginando un futuro che nessun’altro vedeva, lavorando senza sosta per concretizzare le sue visioni».

E ancora: «Steve è stata una figura singolare ma ha insegnato a tutti noi come spiccare il volo. Mi manca, e conserverò per sempre il suo ricordo con me».

Nella home page del sito web di Apple oggi è visibile il link “In ricordo di Steve”, un bel filmato con estratti di suoi discorsi tenuti in varie occasioni (keynote e non solo).

