Today at Apple Creative Studios arriva a Milano

L’iniziativa Today at Apple Creative Studios si espanderà in altri negozi in tutto il mondo, anche in Italia a Milano, per aiutare i giovani creativi delle comunità sottorappresentate con sessioni di tutor, formazione e risorse per la creazione di carriera in una vasta gamma di discipline artistiche.

Quest’anno, Today at Apple Creative Studios verrà lanciato in sette nuove città, tra cui Nashville, Miami, Berlino, Milano, Taipei, Tokyo e Sydney. Tornerà anche per il suo secondo anno a Chicago, Washington DC, New York City, Londra, Parigi, Bangkok, e Pechino.

Queste le dichiarazioni di Deirdre O’Brien, vicepresidente senior di Retail + People di Apple:

I nostri negozi sono stati a lungo una piattaforma per mostrare il grande talento degli artisti locali e i nostri team di vendita al dettaglio sono orgogliosi di svolgere un ruolo nel sostenere la creatività all’interno delle loro comunità e creare un luogo in cui tutti sono i benvenuti. Siamo enormemente grati ai nostri Apple Creative Pro, ai membri del nostro team di vendita al dettaglio e ai partner locali, che insieme ci consentono di espandere l’accesso all’istruzione artistica gratuita e al tutoraggio ad ancora più comunità

Today at Apple Creative Studios è progettato per sostenere i giovani che affrontano ostacoli e fornire loro istruzione creativa di qualità collegando i partecipanti con i mentori di Apple e più di 30 partner della comunità senza scopo di lucro specializzati in settori come libri e narrazione, progettazione di app, radio e podcast e fotografia, film e TV.

I partecipanti ai Today Apple Creative Studios riceveranno un’istruzione pratica, una formazione e feedback sui loro progetti. Oltre a coltivare le loro capacità creative, i mentori li incoraggeranno a pensare a come i loro talenti possono sostenere il cambiamento sociale nelle loro comunità.

Lezioni e corsi gratuiti Today at Apple negli Apple Store sono disponibili in Italia fin dal 2017.