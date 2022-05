Apple lancia cinturini e quadranti Apple Watch Pride Edition 2022

Come anticipato nelle scorse ore, Apple introduce nuovi cinturini e quadranti per Apple Watch Pride Edition 2022, rilasciati a sostegno della comunità LGBTQ+ globale.

I cinturini Apple Watch Pride Edition sono disponibili in due modelli. Il principale Sport Loop Pride Edition segue il tradizionale design Sport Loop, arricchito da un ampio arcobaleno e bordi bianchi. Per questo modello Apple utilizza una nuova tecnica per rimuovere molti dei passanti in tessuto di nylon a doppio strato nel cinturino. Ciò ha consentito al design di incorporare la parola “Pride” sul cinturino, scritta in corsivo e con un effetto tridimensionale.

C’è anche una nuova funzionalità App Clip all’interno della confezione del cinturino, per facilitare agli utenti l’applicazione del nuovo quadrante abbinato. Il secondo bracciale è Pride Edition Nike Sport Loop, con un arcobaleno che incorpora strisce nere che si abbinano alla campagna Be True di Nike. Sia la Pride Edition Sport Loop che la Pride Edition Nike Sport Loop 2022 sono ora disponibili, al prezzo di 49 €.

Rimane in esclusiva nei negozi e nello store online Apple il modello Solo Loop intrecciato Pride Edition. Per il 2022 vengono introdotti due quadranti. Il primo è il quadrante Pride Threads che rispecchia i colori Sport Loop: i fili colorati cambiano forma per creare l’ora e rispondono ai movimenti del polso.

L’utente può far vibrare i numeri toccando ogni filo oppure ruotando la Digital Crown. L’altro è il quadrante Nike Bounce color arcobaleno, che incorpora l’ora in un carattere in grassetto, il logo Nike e uno sfondo sfumato multicolore.

Ad accompagnare le nuove aggiunte c’è una campagna Shot on iPhone Pride, che utilizzerà le immagini di un “illustre gruppo di creativi intersezionali, che celebra i pionieri queer di oggi in luoghi di importanza storica per il movimento LGBTQ+” ha affermato Apple. Ciò include la presentazione di opere sull’account Instagram di Apple di fotografi tra cui Ryan McGinley, Evan Ebally Atwood, Meinke Klein, Caia Ramalho, Lydia Metral e Collier Schorr.

Per il prossimo Apple Watch 8 è previsto un visibile cambio di design con schermo e bordi piatti. Tutto quello che sappiamo finora su Apple Watch 8 è in questo articolo di macitynet.