New World, le sessioni di creatività di Today at Apple e It’s Nice That

Nonostante le sfide continue della pandemia e lo stop degli eventi in presenza, la comunità creativa internazionale ha mostrato ancora una volta il suo spirito collaborativo, con designer e artisti di tutto il mondo riuniti nelle sessioni della serie New World, partecipative virtuali e sempre gratuite, co-create da Today at Apple e It’s Nice That.

La serie si intitola New World e come si può intuire, è dedicata all’esplorazione del potere della creatività nel produrre il cambiamento, attraverso un ampio ventaglio di discipline. Dopo le prime sette settimane di sessioni che hanno riscosso molto successo, le iscrizioni per la serie finale dei Virtual Studio, che si svolgeranno fino al 20 aprile, si sono aperte questa settimana.

Le sessioni pratiche della serie New World di Today at Apple e It’s Nice That guideranno i partecipanti nell’iniziare nuovi progetti attraverso i quali esploreranno il potere della creatività per produrre il cambiamento, favorire la connessione e la collaborazione, e imparare nuove abilità creative per ricostruire un mondo migliore.

Le sessioni copriranno temi come la liberazione, l’identità, l’attivismo e la sostenibilità, mentre mostreranno abilità e tecniche creative tra cui il poster design, l’animazione, l’illustrazione digitale e la realtà aumentata. Tutte le sessioni della serie New World di Today at Apple e It’s Nice That sono gratuite, ma è richiesta la registrazione. Da questa pagina è possibile consultare tutte gli eventi in programma ed è anche possibile registrarsi.

Tra le varie sessioni proposte segnaliamo Virtual Studio: Make Type Talk in an Original Poster with Studio Nari. Questa sessione prevede una parte pratica in cui i partecipanti vengono coinvolti nel comporre un poster originale, usando iPad e l’app Procreate.

Ricordiamo che per la pandemia Apple ha sospeso i corsi gratuiti Today at Apple nei propri negozi nel mondo, ma è sempre possibile seguire corsi e sessioni online rimanendo a casa grazie all’iniziativa Today at Apple (at Home).