TP- Link Deco XE75 spinge al massimo Wi-Fi 6E

I problemi di affidabilità e copertura delle reti senza fili Wi-Fi svaniscono in un colpo con il kit TP-Link Deco XE75 Mesh già disponibile anche su Amazon.

Grazie alla procedura di installazione e configurazione guidata e semplice anche gli utenti che non hanno dimestichezza in materia possono creare rapidamente una rete senza fili super veloce e potente grazie alla tecnologia Wi-Fi 6E. Le operazioni sono facilitate anche dall’app gratuita per smartphone messa a disposizione dal costruttore.

Proprio grazie alla tecnologia Wi-Fi 6E, due unità Deco XE75 riescono a coprire fino a 1.500 metri quadrati con una rete senza fili stabile e potente. Con le tre unità incluse nel kit TP-Link Deco XE75 si arriva a una copertura di ben 2.000 metri quadrati.

I vantaggi di Wi-Fi 6E e rete Mesh

Anche chi non necessita di una rete Wi-Fi così estesa beneficia della potenza di segnale in grado di superare più piani e pareti spesse. Gli utenti non devono più cercare il punto ottimale per scaricare grandi file o per la visione di contenuti in streaming in alta qualità.

Trattatosi di una rete mesh unica non occorre più scollegarsi e ricollegarsi al punto di accesso più vicino quando si cambia stanza o piano. Tutto funziona senza problemi in ogni angolo della casa e con prestazioni elevate.

Tecnologia e prestazioni

Viene infatti impiegata una terza banda Wi-Fi sulla frequenza 6GHz con velocità fino a 2.400 Mbps interamente dedicata al Wi-Fi 6E. Questa soluzione evita qualsiasi problema di interferenza e rallentamenti dovuti alla presenza di dispositivi di vecchia generazione, che invece comunicano sulle altre due frequenze 2,4 GHz fino a 574 Mpbs e anche a 5GHz con velocità fino a 2.400 Mbps.

Lavorando contemporaneamente su tutte e tre le bande la rete mesh di TP-Link Deco XE75 arriva a office una velocità totale combinata di 5.400 Mbps con il supporto fino a 200 dispositivi connessi. Tutte le unità Deco XE75 sono dotate di tre porte Gigabit LAN ottimizzate per collegare Smart TV, console di gioco e computer.

Rete su misura per casa smart e ufficio

Nessun problema nel gestire anche le reti più affollate delle case smart con sensori, videocamere di sicurezza, elettrodomestici connessi, oltre a computer, televisori smartphone, tablet e console di gioco. Per la sicurezza sono presenti TP-Link HomeShield per proteggere la rese di casa o ufficio contro infiltrazioni dall’esterno e funzioni di parental control per gestire meglio l’accesso ai più giovani.

TP-Link Deco XE75 è compatibile con tutti i modelli della gamma Deco e permette di creare reti su misura per ogni esigenza e metratura: è infatti possibile espandere la rete utilizzando fino a 10 unità Deco. In più, grazie alla compatibilità con l’assistente vocale Amazon Alexa, è possibile gestire la rete anche via voce, attivando funzionalità come QoS, Quality of Service e Parental Control.

TP-Link Deco XE75, disponibilità e prezzo

TP-Link Deco XE75 nel kit di tre unità è proposto al prezzo di listino di 549 euro: è già disponibile presso i rivenditori, anche al prezzo scontato del 15% da questa pagina di Amazon a 469 euro, un risparmio di 80 euro.

