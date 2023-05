WhatsApp ora con le chat private da sbloccare con password, impronta o FaceID

WhatsApp ha iniziato a implementare una funzionalità che consente di bloccare le chat con una password o con la richiesta dell’impronta/FaceID.

A riferirlo è Meta (l’azienda sotto il cui cappello include WhatsApp), spiegando che la funzionalità permette di mettere al sicuro alcune conversazioni, assicurando che le conversazioni rimangano private e sicure, anche in ambiti come quelli familiari nei quali capita di avere sottomano il telefono di un figlio, genitore, ecc.

Meta spiega che le conversazioni bloccate non sono elencate nel tradizionale elenco di chat e nascoste in una cartella protetta che richiede lo sblocco con password o autenticazione con Touch ID / FaceID.

Le notifiche relative a chat indicate come protette, non mostrano chi ha inviato il messaggio e l’anteprima dello stesso, e anche elementi multimediali (foto, video, ecc.) non vengono salvati automaticamente nella Libreria, migliorando la privacy delle conversazioni.

🆕 privacy feature just dropped 🔒 With Chat Lock, now you can keep your most private and personal conversations under lock and key with a password. pic.twitter.com/NsM5NOka9A — WhatsApp (@WhatsApp) May 15, 2023

“Riteniamo che questa funzionalità sarà ottima per chi condivide il proprio telefono di tanto in tanto con un membro della famiglia o per quei momenti nei quali qualcun’altro potrebbe avere in mano il nostro telefono nel momento esatto in cui un messaggio arriva”, spiega Meta.

Un video su YouTube di Meta mostra il funzionamento, evidenziando la possibilità di impostare un blocco di protezione per ogni chat o gruppo tramite impronta digitale o Face ID sul proprio smartphone. Le conversazioni “protette” vengono spostate in una sotto-cartella separata denominata “Chat Private”, accessibile scorrendo verso il basso nella schermata principale dell’app alla stregua delle conversazioni archiviate.

Meta ha fatto sapere nei prossimi mesi verranno implementate ulteriori opzioni, inclusa la possibilità di creare password differenti per ogni chat e per ogni dispositivo collegato allo stesso account.