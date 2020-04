Sony svela DualSense, il controller futuristico di Playstation 5

Sony parte dal pad: manca, infatti, la presentazione ufficiale della console, ma il colosso giapponese ha deciso di mostrare, e annunciare alcuni dettagli del controller della prossima console: Prenderà il nome di DualSense, e sembra essere il controller del futuro. Ecco foto e caratteristiche.

Il controller wireless Sony DualSense di Playstation 5 è particolarmente innovativo rispetto all’attuale DualShock per PS4. Anzitutto la forma, più futuristica, e con una doppia colorazione, che in molti credono possa essere ripresa anche dalla console. Tra le novità l’aggiunta del feedback tattile, che andrà a sostituire la classica vibrazione rumble, così da poter restituire ai giocatori una varietà di sensazioni differenti. Ancora, il pad incorpora trigger adattivi nei pulsanti L2 e R2, in modo da poter davvero sentire la tensione delle azioni, come quando si flette un arco per scoccare una freccia.

Novità interessano anche i pulsanti frontali; il giocatore noterà subito l’assenza di un pulsante “Condividi” come in DualShock 4, adesso sostituito dal tasto “Crea”. Con questo Sony offrirà ai giocatori nuovi modi per creare contenuti di gioco da condividere con il mondo o semplicemente per divertirsi.

DualSense aggiunge anche un microfono integrato, che consentirà ai giocatori di chattare facilmente con gli amici senza l’auricolare, ideale per iniziare una conversazione veloce.

Quanto ai colori, Sony ha deciso di andare contro la tradizione della tinta unica. Questa volta, infatti, il pad avrà due tonalità. Cambia anche la barra luminosa, che adesso darà un tocco in più. Su DualShock 4, si trovava sulla parte superiore del controller, mentre ora si trova su ciascun lato del touchpad, conferendogli un aspetto leggermente più ampio.

DualSense, spiega Sony, è stato testato da una vasta gamma di giocatori con una varietà di dimensioni delle mani, al fine di raggiungere il livello di comfort desiderato, con una grande ergonomia.

Mentre il nuovo controller DualSense ha riacceso la fantasia dei giocatori per quel che concerne il design di PS5, che a questo punto potrebbe richiamare i due colori del pad, si attende ancora che Sony mostri al pubblico la console. Sino a oggi la multinazionale giapponese ha annunciato le specifiche tecniche principali, che non sembrano aver sfamato la sete di curiosità di milioni di giocatori in tutto il mondo.

