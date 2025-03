Purtroppo Duplicazione iPhone di iOS 18.4 non arriva in Europa

Pubblicità

Fin dalla presentazione di macOS Sequoia e iOS 18 dell’anno scorso una delle funzioni più ambite è iPhone Mirroring, in italiano resa con Duplica iPhone: purtroppo quando in aprile arriverà la versione finale per tutti di iOS 18.4 Duplica o Duplicazione iPhone non sarà disponibile in Italia e in Europa.

La funzione è ambita perché estremamente comoda, permette infatti di visualizzare e controllare lo schermo di iPhone dal Mac, un connubio perfetto per la miriade di utenti Apple che possiedono entrambi. Apple aveva già avvisato del problema nel 2024, anticipando che a causa delle regole Digital Markets Act DMA il rilascio in Europa in sarebbe stato privo di tre funzioni: Apple Intelligence, iPhone Mirroring – Duplica iPhone e anche SharePlay.

Per fortuna alcuni dei problemi di Apple con il DMA sono stati risolti, così già la versione iOS 18.4 release candidate include per la prima volta Apple Intelligence in lingue diverse dall’inglese, Italiano incluso insieme alle principali lingue UE.

Nulla da fare invece sia per Duplica iPhone che per SharePlay, quest’ultima permette di condividere lo schermo del proprio dispositivo durante le videochiamate FaceTime. Nel momento in cui scriviamo Apple non ha precisato perché in Europa arriva Apple Intelligence ma non le altre due funzioni.

In realtà la ragione dell’assenza di Duplica iPhone in Europa è già stata illustrata da Apple fin dallo scorso anno, e ha a che fare con i requisiti di interoperabilità UE che impongono a Cupertino di aprire le proprie tecnologie e servizi anche a marchi terze parti. Per la Commissione UE è una questione di interoperabilità, per esempio la possibilità di usare appieno Apple Watch e AirPods anche in combinazione con un terminale Android.

Invece per Apple significa dover aprire tecnologie e protocolli su quali ha investito e che per anni hanno contribuito al successo dell’ecosistema chiuso e curato del marchio. Le funzioni assenti in UE per Apple sono state disabilitate a causa di incertezze normative causate dal DMA.

Come dichiarato fin dall’anno scorso, e ribadito anche negli scorsi giorni in Apple “Temiamo che i requisiti di interoperabilità del DMA possano costringerci a compromettere l’integrità dei nostri prodotti in modi che mettono a rischio la privacy degli utenti e la sicurezza dei dati”.

Ma come dimostra Apple Intelligence in dirittura di arrivo, c’è sempre una speranza perché “Ci impegniamo a collaborare con la Commissione europea nel tentativo di trovare una soluzione che ci consenta di fornire queste funzionalità ai nostri clienti dell’UE senza compromettere la loro sicurezza”. L’altalena tra USA e UE e Apple in particolare proseguirà ancora, tanto vale abituarcisi.

Ricordiamo che alcuni avevano trovato un trucco temporaneo per abilitare iPhone Mirroring – Duplica iPhone in Italia e negli altri Paesi UE. Per tutte le notizie che ruotano attorno a iOS 18 il collegamento da seguire è direttamente questo.