Transcend JetDrive mette 1 TB in MacBook Pro

Era questione di tempo prima che Transcend realizzasse il sogno di tutti i possessori di MacBook, lanciando sul mercato la schedina invisibile nell’imponente taglio da 1 TB. La nostra redazione conosce la memoria Transcend Jet Drive da più di un lustro, avendo provato varie versioni di questo geniale accessorio: l’ultima recensione, in ordine di tempo, è quella del modello 330 pubblicata il mese scorso, che in questi giorni è stata aggiornata con una nuova versione che per l’appunto permette di aggiungere 1.000 GB al computer portatile di Apple.

L’azienda l’ha annunciata il 21 aprile attraverso un comunicato stampa in cui scrive:

Transcend Information Inc. ha rilasciato una scheda di espansione JetDrive Lite 330 da 1 TB progettata esclusivamente per MacBook Pro 2021. Il suo design minuscolo e l’elevata capacità espandono lo spazio di archiviazione del MacBook Pro in un attimo, aumentando l’efficienza degli utenti eseguendo il backup dei file digitali.

La scheda è identica in tutto e per tutto alle altre dell’omonima serie: utilizza una memoria flash NAND di «alta qualità» e offre fino a 95 MB/s in lettura e fino a 75 MB/s in scrittura, con specifiche quindi inferiori a quelle di un SSD esterno, ma col grande e indiscusso vantaggio di disporre di un fattore di forma talmente piccolo e piatto che si integra perfettamente col design del computer di Apple, in modo da poterne espandere lo spazio di archiviazione sfruttando il lettore di schede SD.

A differenza delle tradizionali schede di memoria SD questa è più corta, perciò quando viene infilata nel lettore vi sparisce al suo interno sporgendo pochi millimetri, quelli sufficienti per poterla rimuovere in caso di necessità. Ma proprio per la sua natura può essere infilata nel lettore del computer e restarci anche per sempre, offrendo così una soluzione minimalista per aggiungere giga e giga di spazio per foto, video, documenti e qualsiasi altro genere di dato.

E nel caso della nuova Jet Drive 330, parliamo di 1 TB che possono essere usati per tutto questo e perfino per il backup di Time Machine, beneficiando di una soluzione praticamente invisibile e accessibile in qualsiasi contesto senza aver bisogno di collegare alcunché.

Questa nuova scheda costa 249 dollari (e la trovate pure su Amazon) e come le altre versioni da 128 GB, 256 GB e 512 GB è costruita con tecnologia chip-on-board che la rende resistente alla polvere, all’acqua e agli urti, così l’utente non dovrà temere di rovinarla se decide di lasciarla perennemente infilata nel computer mentre se lo porta dietro tra casa, lavoro e viaggi.

Se volete saperne di più, trovate la nostra recensione dell’edizione da 512 GB qui. Se invece cercate altre informazioni sulle memorie per Mac, a fine anno abbiamo pubblicato una guida completa a riguardo intitolata “Un SSD per il vostro Mac, tutto quello che vi serve sapere“.