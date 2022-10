Netflix ora offre il trasferimento di profilo

Netflix lotta sta da qualche tempo lottando per arginare la perdita di abbonati e recuperare entrate. Tra le misure adottate dall’inizio dell’anno, ci sono nuove modi per impedire agli utenti di condividere le password con altri. L’ultima novità a questo proposito si chiama “Trasferimento Profilo”, una funzionalità che permette agli abbonati di utilizzare il proprio account per trasferire un profilo, mantenendo i suggerimenti personalizzati, la cronologia di visione, La mia lista, i giochi salvati e altre impostazioni per iniziare un nuovo abbonamento.

Netflix riferisce che la funzione in questione era molto richiesta ed è attiva da subito per gli abbonati in tutto il mondo.

L’utente riceverà una notifica via email non appena i trasferimenti di profilo saranno disponibili sul suo account.

Per trasferire un profilo basta scegliere l’opzione “Trasferisci profilo” passando il mouse sull’icona del proprio profilo nel menu a discesa della home page e seguire le indicazioni.

È possibile disattivare i trasferimenti di profilo dalle impostazioni del proprio account in qualsiasi momento.

Per arginare la condivisione dei profili, Netflix ha predisposto un piano con pubblicità e (in Italia dal 3 novembre) e detto stop alla condivisione delle password. In effetti questa è una funzione già ora tollerata (pensata per le persone residenti nella stessa abitazione); attualmente è possibile condividere una password con un massimo di due persone residenti con un sovrapprezzo, ma in futuro questa possibilità potrebbe essere del tutto eliminata.

