I nuovi iPad arrivano oggi

I nuovi iPad Pro arrivano nella giornata di oggi. La previsione, in circolazione da qualche giorno, viene sottolineata da un Tweet di Mark Gurman, popolare e solitamente affidabile giornalista di Bloomberg.

Come abbiamo detto in una precedente notizia la possibilità che gli iPad possano arrivare oggi viene rafforzata dalle previsioni di lancio di iPadOs che potrebbe essere reso disponibile ad inizio della prossima settimana. Il nuovo sistema operativo accompagna il lancio di nuovo hardware, come successo con la presentazione degli iPhone che hanno debuttato venerdì 9 settembre preceduti il lunedì precedente dall’introduzione di iOs 16.

Altro elemento anticipatore è la presentazione dei risultati del suo quarto trimestre fisale, il terzo del 2022 a calendario che avverrà il 27 ottobre. In quel contesto Apple avrà sicuramente già messo sul mercato le sue macchine anche questa un fatto piuttosto consolidato: i nuovi prodotti non seguono mai il lancio di nuovo hardware ma lo precedono.

In case it wasn’t obvious with the “days away” wording from Saturday, the launch should be tomorrow. https://t.co/moc5PU8hLk — Mark Gurman (@markgurman) October 17, 2022

Nel suo messaggio di oggi Gurman non si addentra in dettagli tecnici sulle nuove macchine. Da tempo però sappiamo che gli iPad Pro che sono stati annunciati nell’aprile del 2021 e messi in commercio in maggio, per questo sono gli iPad che hanno avuto vita più lunga, non dovrebbero presentare novità di grande rilievo. La principale sarebbe il processore M2. Il resto delle caratteristiche dovrebbero restare le stesse degli iPad Pro di oggi. Sarebbe stata esclusa la seconda importante novità prevista da alcuni osservatori: l’adozione dello schermo Mini Led sugli iPad da 11″. Difficile che possa arrivare in un rinnovo che si annuncia minore la ricarica wireless che rappresenterebbe un importante novità di carattere tecnico.

Apple potrebbe introdurre anche un successore dell’iPad di nona generazione. Quello di decima generazione dovrebbe presentare un aspetto simile ad iPad Air, quindi bordi squadrati, connettività 5G e touch ID nel tasto laterale oltre ad avere un nuovo processore e la porta USB-C. Al momento però non è chiaro se questo tablet sarà parte degli annunci (un comunicato stampa come previsto) con i quali verranno presentati i nuovi iPad Pro.

