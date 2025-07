TrackWeight trasforma il trackpad del MacBook in bilancia

TrackWeight è un progetto software che si trova su GitHub e permette di trasformare il trackpad dei MacBook in bilancia, sfruttando peculiarità del trackpad Force Touch; Apple sfrutta queste caratteristiche per capire se l’utente sta facendo un clic deciso tenendo premuto il trackpad (esercitando una pressione maggiore) offrendo la possibilità di richiamare alcune funzioni (es. modificare il nome di un file sulla Scrivania, accedere all’app Expose nel Dock, visualizzare maggiori informazioni relative a un testo sul web e molto altro).

Un filmato dello sviluppatore mostra la precisione collocando un integratore collocato sul trackpad, con peso individuato come 180 grammi, non molto diverso dai 182 grammi mostrati da una bilancia specializzata.

Per creare l’app, lo sviluppatore ha sfruttato API riservate di Apple e di conseguenza, utility simili saranno mai disponibile sul Mac App Store. TrackWeight si basa sul progetto open source Open Multi-Touch Support Library di Takuto Nakamura (libreria che fornisce dettagli sul touch, inclusi elementi relativi al rilevamento della pressione normalmente non accessibili alle app).

You can turn your Mac trackpad into a weighing scale pic.twitter.com/KxbHrVfag3 — Krish Shah (@KrishRShah) July 21, 2025

Il codice sorgente può essere scaricato da GitHub e compilato in Xcode. I requisiti minimi sono: macOS 13.0 o seguenti (per la compatibilità con la libreria Open Multi-Touch Support), un MacBook con trackpad Force Touch (MacBook Pro 2015 o seguenti, MacBook 2016 o seguenti); è necessario disabilitare il sandboxing delle app (per l’accesso a informazioni di basso livello del trackpad), Xcode 16.0+ e Swift 6.0+ per la compilazione.

L’idea della bilancia non nuova e qualche anno addietro circolavano app per iPhone 6s che permettevano di pesare piccoli oggetti collocati sullo schermo del telefono. Per motivi di sicurezza, Apple ha respinto sistematicamente questo tipo di app. Tuttavia, una di queste riuscì a sfuggire ai controlli: Asaf Avidan Antonir aveva sviluppato un clone gratuito di Flappy Bird che nascondeva un’opzione che permetteva di richiamare la bilancia.