QR Wizard a 3$ crea QR Code su misura in pochi click

Realizzare codici QR direttamente dal Mac non solo è possibile ma con l’app QR Wizard diventa anche semplice, intuitivo e altamente personalizzabile. E con l’offerta in corso su BundleHunt al momento è anche una soluzione particolarmente economica.

L’obiettivo di quest’app è permettere di creare immagini di QR Code con l’ulteriore possibilità di accedere a una vasta gamma di opzioni per chi desidera maggiore controllo sul risultato finale.

Uno degli aspetti che colpisce fin da subito è la semplicità d’uso. L’interfaccia è chiara, lineare, e consente di generare un QR Code con pochi passaggi: è sufficiente inserire il testo o i dati che si vogliono codificare per ottenere subito un risultato pronto all’uso.

Soprattutto non serve avere chissà quale esperienza specifica, e questo rende il software una soluzione valida anche per chi si avvicina per la prima volta alla generazione di QR Code.

Nonostante questo l’app non vi farà rinunciare alla ricchezza di opzioni. Sono infatti disponibili numerose possibilità di personalizzazione, ad esempio intervenendo su colori, forme e altri aspetti grafici per ottenere un codice visivamente unico, che si adatti al proprio stile o all’identità visiva del progetto in cui verrà inserito. Questo rende lo strumento adatto anche in ambito professionale, dove coerenza e impatto visivo sono spesso fondamentali.

Risulta anche particolarmente veloce: le operazioni di generazione ed esportazione sono rapide e fluide, grazie inoltre al supporto per formati di output tra i più versatili come PNG, JPG, SVG e persino ASCII art, per soluzioni più creative o adatte a contesti particolari. Questo consente di utilizzare i QR Code generati anche in ambienti web, stampa o sviluppo software senza passaggi intermedi.

Specifiche e condizioni di licenza

Per usare l’app serve almeno macOS 13 o successivi.

La licenza è perpetua e include anche i futuri aggiornamenti fino al rilascio della successiva major release.

La promozione

Potete acquistare questa applicazione in offerta speciale a 3 $ invece che 6,99 $ approfittando dell’offerta di BundleHunt attualmente in corso cliccando qui.

Non solo questo prodotto è in super offerta, ma su BundleHunt è attiva una promozione doppia davvero vantaggiosa, in perfetto stile “più spendi, meno spendi“. Oltre agli sconti già applicati, infatti, potete ottenere un ulteriore ribasso in base al totale nel carrello. Ecco come funziona:

Con una spesa di almeno 30 $, ricevete 3 $ di sconto extra;

con almeno 50 $, lo sconto extra sale a 4 $;

se spendete 70 $ o più, ottenete 5 $ di sconto aggiuntivo;

con una spesa di 90 $ o superiore, lo sconto arriva a 6 $.

Partite da questa pagina per scoprire gli altri software in offerta. Ad esempio tra i tanti trovate: