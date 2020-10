Tre mesi di Apple Arcade agli utenti che acquistano un nuovo dispositivo

Per un periodo di tempo limitato, gli utenti che acquistano un nuovo iPhone, iPad, Mac, iPod touch o una nuova Apple TV hanno diritto a un anno di abbonamento gratuito a Apple TV+ e a un periodo di prova gratuito di tre mesi per Apple Arcade.

Apple TV+ è un sevizio di streaming video in abbonamento con contenuti interamente inediti con film, programmi e documentari originali.

Apple Arcade offre un nuovo modo di giocare senza limiti. Gli utenti hanno un accesso illimitato all’intero catalogo di centinaia di giochi esclusivi, tutti supportati da iPhone, iPad, iPod touch, Mac e Apple TV.

GLi abbonamenti costano €4,99 al mese ciascuno per Apple TV+ e Apple Arcade dopo il periodo di prova gratuito. Le offerte sono valide per tre mesi dalla prima attivazione del dispositivo idoneo. L’offerta Apple Arcade inizia il 22 Ottobre.

Dopo il periodo di prova è possibile abbonarsi singolarmente a Apple TV+ o Apple Arcade o sfruttare Apple One che riunisce quattro servizi Apple in un unico abbonamento. L’abbonamento individuale da 14,95 euro offre Apple Music, Apple TV+. Apple Arcade e 50GB su iCloud, permettendo di risparmiare 6 euro al mese. L’abbonamento Apple One per la famiglia (la possibilità di condividere tutto con altre cinque persone) offre Aple Music, Apple TV+. Apple Arcade e 200GB su iCloud permettendo di risparmiare 8 euro al mese.

