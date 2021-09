Ray-Ban Stories, presentati gli occhiali smart creati con Facebook

Dopo mesi di indiscrezioni, sono stati ufficialmente annunciati gli smart glasses “Ray-Ban Stories“. La collaborazione tra Ray-Ban e la Casa di Menlo Park è presentata come qualcosa che porta “una concezione completamente nuova della fotografia, della condivisione e dell’ascolto”.

Protagonisti della linea Ray-Ban Stories sono i modelli Wayfarer e Wayfarer Large. Facebook ed EssilorLuxottica, (capogruppo di Ray-Ban) hanno sviluppato una tecnologia smart che presentano come “indossabile comodamente anche tutto il giorno”, spiegando che il processore Snapdragon integrato, non compromette in alcun modo lo stile, il comfort, l’estetica, né tantomeno il peso, che supera di soli 5 grammi quello dei normali Ray-Ban Wayfarer.

I Ray-Ban Stories integrano una dual camera da 5 MP con funzionalità foto e video, auricolari open-ear discreti e un sistema audio composto da tre microfoni per riprodurre suoni e voce in alta qualità durante le telefonate e i video.

I Ray-Ban Stories sono disponibili in una gamma di modelli, tra cui i Ray-Ban Round, per uno stile rétro, o i Meteor. I prezzi partono da 329 euro e sono disponibili con vari tipi di lenti: da sole, da vista, polarizzate, sfumate, Transitions e neutre.

I Ray-Ban Stories verranno lanciati insieme a un’app integrativa, Facebook View (per iOS e Android), che servirà a importare, modificare e condividere i contenuti acquisiti con gli smart glasses, con la possibilità di caricarli sulle pp social installate sullo smartphone: Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger, Twitter, TikTok, Snapchat, eccetera.

I Ray-Ban Stories sono già in vendita presso i negozi Ray-Ban e sul sito ray-ban.com in USA, Regno Unito, Italia, Australia, Irlanda e Canada. A partire dal 13 settembre saranno disponibili anche presso alcuni punti vendita Luxottica tra cui SunglassHut, LensCrafters, OPSM, David Clulow e Salmoiraghi & Viganò e a seguire presso alcuni punti vendita selezionati.