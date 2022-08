Il team Android invita Apple a “correggere l’app Messaggi”

Il team di Google che si occupa dello sviluppo di Android ha attivato una sezione sul sito Android.com invitando ancora una volta Apple ad adottare il protocollo Rich Communication Services (RCS) per l’app Messaggi.

Google da tempo fa pressione su Apple perché adotti lo standard in questione, un protocollo di telefonia mobile che punta a sostituire gli SMS, arricchendoli di funzionalità come la possibilità di inviare elementi multimediali, foto ad alta risoluzione e video, messaggi audio, possibilità di inviare file di grandi dimensioni, sfruttare funzionalità di cifratura, offrire chat di gruppo e altro ancora.

La sezione “Get the Message” sul sito ufficiale di Google dedicato ad Android, invita la Mela a risolvere il problema dei fumetti verdi vs i fumetti azzurri che differenziano i messaggi codificati espressamente per iPhone da quelli non codificati, con ovvii problemi nella messaggistica cross-platform: l’impossibilità di capire se un messaggio è stato letto o no, sfruttare la cifratura end-to-end, partecipare a chat di gruppo e molto altro ancora.

“E ora che Apple risolva il problema” si legge sul sito dedicato ad Android. E ancora: “Non è una semplice questione del colore dei fumetti”, spiega Big G evidenziando problemi con l’invio/ricezione di foto, video, lettura delle ricevute. “Apple crea problemi quando scambiamo messaggi da iPhone ad Android e non fa niente per sistemarli”.

Nella pagina web del sito di Android che contesta la scelta di Apple si spiega che gli iPhone degradano la qualità di foto e video quando i messaggi sono destinati a utenti Android, impediscono alle persone di abbandonare chat di gruppo con utenti Android, rendono i messaggi difficili da leggere per gli utenti Android, e i messaggi tra iOS e Android vengono recapitati senza cifratura. La pagina in questione invita ancora una volta Apple a risolvere il problema, una richiesta fatta più e più volte ai vertici di Cupertino che però continuano a ignorare la supplica di Big G. Il problema è sentito soprattutto negli Stati Uniti, dove iMessage un’app di messaggistica tra le più usate.

In un post in un blog di Google si indicano alcuni dettagli sul protocollo RCS, spiegando come funziona e del perché al momento vi sono alcuni problemi nella messaggistica via SMS tra iPhone e Android. Le chat sembrano “antiquate” perché iPhone sfrutta i tradizionali SMS quando il destinatario è un utente Android (conversazioni riconoscibili per i fumetti con la colorazione verde anziché blu). Google invita ancora una volta Apple a fare una mossa, spiegando che il protocollo RCS può “collegare tutti gli utenti di smartphone” offrendo a tutti “una esperienza sicura e moderna”.