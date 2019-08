IK Multimedia MODO DRUM, il virtual instrument di batteria a modelli fisici (video)

MODO DRUM è il primo virtual instrument di batteria a modelli fisici di IK Multimedia. Combinando sintesi modale e campionamento avanzato, di fatto si ottiene un kit virtuale di batteria altamente personalizzabile. In breve questo VST crea il suono in tempo reale basato sulle interazioni in continuo cambiamento tra il batterista, i tamburi e l’ambiente, imitando il feel di un vero batterista mentre suona.

In pratica l’azienda è riuscita a ridefinire tutte le qualità e caratteristiche di un drumset trasformandolo nello strumento virtuale che più si avvicina a quello che si sceglierebbe ogni volta in maniera più adatta ad un brano musicale. E’ infatti possibile definire dettaglio dopo dettaglio ogni singolo strumento di una batteria ad esempio modellando forma, materiali, stick, interazione tra casse rullanti, tom e cembali.

E’ perfino possibile modificare la dimensione e la tensione delle varie parti, così come il materiale e stile della performance per meglio adattare la batteria al brano musicale. Si possono inoltre selezionare la tipologia di pelle e la sua interazione con il fusto, le vibrazioni simpatetiche fra i tamburi e l’interazione acustica con l’ambiente.

L’applicazione offre 10 kit di batteria virtuali personalizzabili con il controllo completo di ogni elemento del suono, superando tutti i limiti delle librerie di campioni tradizionali, ed integra un Groove manager con oltre 1.400 groove in stili differenti già pronti all’uso.

Alla base del progetto, come dicevamo, c’è una tecnologia di sintesi modale in tempo reale e la possibilità di aggiustare sempre in tempo reale la batteria in ogni dettaglio. In questo modo vengono eliminati i limiti delle librerie di campioni di batteria tradizionali e si viene a creare un nuovo standard per realizzare tracce di batteria davvero realistiche.

Ecco le caratteristiche principali

Drum modeling engine

Rivoluzionaria batteria a modelli fisici

Incredibile controllo in tempo reale & realismo stupefacente

Carica più rapidamente e occupa meno spazio sul disco fisso

Sample engine per i piatti innovativo

Controlli degli elementi della batteria

Regola sia il diametro che l’altezza di ogni tamburo

Cambia il profilo del fusto al volo

Controllo dell’accordatura per un perfetto posizionamento nel mix

Filtra il decadimento del suono per migliorare l’intenzione del groove

Controlli per il rullante e la cassa

Cambia la dimensione e la tensione della cordiera

Cambia il tipo di battente della cassa

Cambia la tecnica per la cassa (tallone alzato / tallone appoggiato)

Controlla la risonanza simpatetica tra il rullante e i tom

Controlli della performance

Posizione del colpo selezionabile

Cambia tipologia di bacchette e di pelli

Infiniti valori di velocity per un feel più umano

Infiniti round-robins per un realismo insuperabile

Tracce di batteria dal suono professionale

10 kit di batteria completamente personalizzabili

Oltre 1.400 pattern MIDI

8 esclusivi riverberi di ambiente realizzati tramite convoluzione

Impressionante suite di 19 processori ed effetti da studio

Applicazione software avanzata di batteria

Interfaccia dimensionabile per una perfetta risoluzione su ogni display

Filtri avanzati per trovare il giusto groove per le tue tracce

Trascina direttamente i groove nella tua DAW e crea la tua traccia facilmente

Mixer completo di effetti derivati da T-RackS & AmpliTube

IK Multimedia MODO DRUM si acquista sul sito ufficiale al prezzo di 365,99 euro Iva compresa.