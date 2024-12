Disponibile l’aggiornamento a macOS Sequoia 15.2, ecco cosa cambia

Pubblicità

Apple ha rilasciato la versione definitiva di macOS Sequoia 15.2, update di per macOS Sequoia che arriva a circa tre settimane dal precedente aggiornamento a macOS Sequoia‌ 15.1.1.

Nelle note di rilascio Apple spiega che questo aggiornamento “fornisce importanti miglioramenti alla sicurezza ed è consigliato a tutti”. L’agiornamento in questione integra diverse novità legate all’AI – per ora riservate agli utenti di Stati Uniti, Australia, Canada, Irlanda, Nuova Zelanda, Sud Africa e Regno Unito – altre ancora anche agli altri mercati (Italia compresa).

Tra le novità di macOS 15.2 due piccola novità in Safari: nuove immagini di sfondo per personalizzare la pagina iniziale e la voce “Importa dati di navigazione da un file o da una cartella…” nel menu File; come è facile intuire, l’opzione in questione consente di recuperare dati da file di esportazione o cartelle: segnalibri, cronologia di navigazione, estensioni, ecc., dettagli esportati da un diverso browser (es. Mozilla Firefox) in una cartella del Mac.

Sono state integrate migliorie per lo streaming video con AirPlay, offrendo nuove opzioni quando si trasmette in streaming dal Mac su Apple TV: sono presenti opzioni che permettono di condividere l’intero schermo, una finestra specifica oppure un’app specifica, oppure lo schermo esteso.

Altra piccola novità dell’update a macOS 15.2 è la possibilità di mostrare nella barra degli dei menu di macOS una piccola icona con il Meteo e vari dettagli sulle previsioni.

Nell’app Foto l’album Preferiti appare nella sezione Utility oltre che nelle Collezioni fissate; la cronologia degli album Recentemente visualizzati e Recentemente condivisi ora può essere cancellata.

Nell’app Borsa i prezzi pre-mercato permettono di monitorare i titoli NASDAQ e NYSE prima dell’apertura del mercato.

Sono presenti nuovi sfondi scrivania in Impostazioni > Sfondo (in pratica quelli di serie con i nuovi iMac M4: iMac argento, iMac blu, imac viola, iMac rosa e iMac arancione).

Quando arriva Apple Intelligence in Italia?

Apple ha fatto sapere che le funzionalità AI di Apple Intelligence arriveranno con un aggiornamenrto software previsto ad aprile, con target Cina, India (inglese), Singapore (inglese), Francia, Germania, Italia, Giappone, Corea del Sud, Portogallo, Spagna e Vietna

Come si scarica l’aggiornamento?

Come sempre è possibile scaricare gli aggiornamenti del sistema operativo aprendo Impostazioni di Sistema, da qui la sezione “Generali” (nella colonna a sinistra) e “Aggiornamento software” (nella sezione a destra della schermata): il sistema verifica e propone gli aggiornamenti disponibili.

macOS Sequoia (qui la sezione dedicata sul nostro sito) vanta una serie di novità che consentono di migliorare la produttività e la privacy, migliorie per Safari, per le Note, per il gaming e altro ancora (qui trovate un elenco delle novità più importanti).

Per tutte le notizie che ruotano attorno a macOS Sequoia il link da seguire è direttamente questo.