Trucchi Airpods Pro: cinque più uno da provare subito

Se siete tra coloro che hanno acquistato gli Airpods Pro (qui la nostra recensione approfondita) non dovrete avere fatto molte arcane operazioni per metterli in funzione. Grazie alla classica modalità di “auto-scoperta” gli Airpods Pro come gli Airpods originali semplicemente si aprono e si collegano. Forse non avete neppure fatto un “giro” tra i menù di iPhone, ma se così fosse vi sareste persi diverse cose che per meglio adattare gli Airpods al vostro modo di usarli. Ecco qui di seguito cinque “trucchi” da tenere in considerazione.

Regolare la durata della pressione

Sapete certamente che gli Airpods Pro (279 € su Amazon) hanno, finalmente, un piccolo pannello capacitivo che permette di controllare, mediante una pressione, varie funzioni. Questo sistema consente anche di passare tra la modalità soppressione del rumore, trasparenza e “spento”. Per regolare la durata della pressione prima che il comando venga eseguito e rendere più comodo per voi l’accesso alle funzioni previste per il tocco sull’asta

Collegate gli Airpods e aprite Impostazioni Andate su Accessibilità Toccate Airpods nella sezione “mobilità” Nella sezione “Durata della pressione prolungate” scegliete tra Default, Breve e Più breve

Regolare l’intervallo tra i tocchi

Lo stesso sistema di controllo attraverso l’asta permette, oltre che di gestire la soppressione del rumore, anche di controllare le tracce mediante due o tre “click”. L’intervallo tra un click e l’altro si può regolare sempre ricorrendo alla funzione “Accessibilità”

Collegate gli Airpods e aprite Impostazioni Andate su Accessibilità Toccate Airpods nella sezione “mobilità” Nella sezione “Durata della pressione” scegliete tra Default, Lunga e Lunghissima

Usare la soppressione del rumore su un solo Airpod

La funzione più nuova negli Airpods Pro è la soppressione del rumore ambientale. Questa si attiva solo se sono indossati tutti e due gli auricolari. Ma è possibile usare anche la soppressione del rumore con un solo Airpod, questo consente di sentire meglio la musica e le telefonate e di avere nel contempo piena percezione di quel che ci succede intorno. Ovviamente questo aiuta anche chi ha qualche handicap che non gli permette di avere le stesse funzioni uditive su tutte e due gli orecchi.

Collegate gli Airpods e aprite Impostazioni Andate su Accessibilità Toccate Airpods nella sezione “mobilità” Attivate “cancellazione rumore con un auricolare Airpods”

Controllare la soppressione del rumore

Come abbiamo già scritto, la soppressione del rumore, acceso o spento, e la modalità trasparenza si gestisce mediante la pressione sull’asta degli Airpods. Ma è possibile farlo anche attraverso l’iPhone e in due modi. Richiamando il menù Bluetooth oppure il centro controllo. Ma potete farlo anche con Apple Watch

Controllo soppressione del rumore con menù Bluetooth

Toccare Impostazioni Toccare Bluetooth Toccare la “i” di Airpods Pro Selezionare Cancellazione Rumore oppure “No” o “Ambiente”

Controllo soppressione del rumore con centro di controllo

Accedere al centro di controllo Premere e tenere premuto la barra del volume Nella parte inferiore selezionare Cancellazione Rumore oppure “No” o “Ambiente”

Controllo soppressione del rumore con Apple Watch

Se avete un Apple Watch potete anche gestire il controllo del rumore attraverso Apple watch, se ne avete uno. Ecco come procedere

Mettete la musica o il podcast in riproduzione Richiamate il panello “In riproduzione” Toccate l’icona in basso a sinistra Selezionare la modalità che vi interessa

Fatevi dire da Siri chi vi sta chiamando

Siri è in grado di annunciare attraverso gli Airpods il nome di chi vi sta chiamando. Dovete però attivare questa funzione nel menù.

Toccare impostazioni Toccare Telefono Toccare Leggi il nome del chiamante Selezionare l’opzione che vi interessa (nel nostro caso “Solo auricolari”)

Usare gli Airpods Pro per amplificare un suono

Gli Airpods Pro, come i precedenti AirPods dal lancio di iOS 12, con “Ascolto dal vivo” possono essere usati per amplificare un suono, sia quello della voce di una persona che della TV o di qualunque dispositivo. Basta collocare iPhone accanto alla fonte del suono e attivare la funzione. Non si tratta di un trucco specifico degli Airpods Pro ma che torna utile anche con questa versione.

Accedere ad impostazioni Accedere a centro di controllo Toccare personalizza controlli In “ulteriori controlli” toccare “Udito”; vedrete apparire “Udito” nella lista di centro di controllo Dal centro di controllo toccate l’icona con l’orecchio iPhone si collegherà alle Airpods Pro Toccando la finestra su iPhone potrete accendere e spegnere Ascolto dal Vivo

