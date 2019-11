Sapete che il vostro iPhone può ascoltare e amplificare un suono per voi? Si tratta di Ascolto dal vivo, una delle funzioni comparse già con iOS 12 che potete sfruttare a patto di avere le AirPods.

Il funzionamento di questa interessante per quanto poco conosciuta novità del sistema operativo è stata studiata per chi è debole di udito, ma può operare in maniera efficiente anche per chi non ha problemi in questo senso;

ad esempiopuò essere utilizzata in un ambiente rumoroso per ascoltare un TV senza portare il volume al massimo o per comunicare con qualcuno sempre in condizioni di rumorosità ambientale.

iPhone può anche diventare utile come baby monitor semplificato. Tutto quello che vi serve sono un iPhone con iOS 12 e le AirPods. Ecco come fare.

Accedere ad impostazioni Accedere a centro di controllo Toccare personalizza controlli In ulteriori controlli toccare “Udito” Vedrete apparire “Udito” nella lista di centro di controllo Dal centro di controllo toccate l’icona con l’orecchio iPhone si collegherà alle Airpods Toccando la finestra su iPhone potrete accendere e spegnere Ascolto dal Vivo Il livello del volume percepito dalle AirPods viene indicato dai pallini

È importante notare anche che in alto, nell’angolo a sinistra dell’iPhone vedrete apparire un simbolo rosso che sarà un microfono in caso di schermo bloccato, oppure l’ora su campo rosso. È l’indicazione che le AirPods stanno operando con Ascolto dal Vivo. Si tratta anche dell’interruttore che spegne e accende Ascolto dal Vivo; basterà toccare la parte rossa per richiamare il pannello che controlla l’accensione e lo spegnimento. Non sarà necessario richiamare il centro di controllo per accendere e spegnere l’audio.

