Lexar JumpDrive S80 e S60, le chiavette USB che archiviano video 4K da 3GB in un minuto

JumpDrive S80 e S60 sono le nuove chiavette USB di Lexar, capaci di trasferire foto, video e file in modo rapido e sicuro con velocità fino a 150 MB/s in lettura e 60 MB/s in scrittura. Ciò significa che è possibile trasferire rapidamente un filmato 4K da 3 GB in meno di un minuto, un notevole taglio nei tempi se si raffrontano ai quattro minuti necessari quando si utilizza un’unità USB 2.0 standard.

Disponibile in una gamma di capacità da 32 GB a 256 GB, il modello S80 è accompagnato da un software di sicurezza con crittografia AES a 256 bit per tenere al sicuro le informazioni personali, i documenti finanziari o altri file sensibili. E’ inoltre in grado di proteggere i file archiviati da corruzione, perdita ed eliminazione e può creare un’area sicura protetta da password che crittografa automaticamente i dati. E, per sicurezza, i file che vengono eliminati dall’area sicura vengono cancellati in via definitiva e non possono essere recuperati.

L’unità flash USB Lexar JumpDrive S60 è invece una soluzione portatile elegante. E’ pensata per gli studenti e per chi cerca uno spazio di archiviazione affidabile da portare sempre con sé, in quanto presenta una scocca protettiva scorrevole ed è disponibile nelle capacità di 16 GB, 32 GB e 64 GB. Compatibile con i sistemi PC e Mac, come l’altra è di tipo Plug-and-Play e consente di archiviare rapidamente e facilmente un numero enorme di file di foto, musica e video.

Lexar JumpDrive S80, nella foto con cappuccio di colore bianco, è disponibile a un prezzo al pubblico indicativo di 14,99 euro nella versione con il taglio più piccolo da 32 GB ed ha una garanzia di 3 anni, mentre l’unità flash USB Lexar JumpDrive S60, nelle immagini riconoscibile per via del guscio di colore nero semi-trasparente, viene invece venduta al prezzo indicativo di 9.99 euro nel taglio da 16 GB con garanzia di 2 anni. Prossimamente in vendita anche su Amazon.