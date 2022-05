TSMC valuta una fabbrica a Singapore per la scarsità di chip

Il fornitore di chip Apple TSMC vuole espandere la sua produzione con l’apertura di una nuova fabbrica a Singapore, una decisione che contribuirebbe ad affrontare la carenza globale di chip.

A riferirlo è il Wall Street Journal, che ricorda come TSMC sia l’unico fornitore di chip di Apple, oltre ad essere responsabile della fabbricazione di tutti i chip di silicio personalizzati dell’azienda, come A15 Bionic di iPhone e Apple Silicon M1. Mentre gli ordini di chip di Apple hanno avuto la priorità rispetto a molte altre aziende, e questo ha limitato l’impatto delle carenze sui clienti Apple, TSMC ha comunque sofferto di problemi globali della catena di approvvigionamento.

I piani di TSMC per costruire una nuova fabbrica multimiliardaria a Singapore sono ancora in esame. Secondo alcuni informatori, il governo di Singapore potrebbe aiutare a finanziare la costruzione dell’impianto.

Le linee di produzione proposte produrrebbero chip con processi di fabbricazione da 7 a 28 nanometri, che sono tecnologie di produzione più vecchie. Mentre gli ultimi chip di Apple sono fabbricati con il processo a cinque nanometri di TSMC e quindi non possono essere fabbricati nel nuovo stabilimento di Singapore, l’espansione potrebbe liberare capacità produttiva in altre fabbriche in cui i chip Apple possono essere fabbricati e contribuire ad alleviare le carenze globali.

Oltre ai piani per un nuovo stabilimento a Singapore, TSMC sta anche costruendo uno stabilimento da 12 miliardi di dollari in Arizona per produrre chip a cinque nanometri. Le principali fabbriche di TSMC si trovano a Taiwan, ma il colosso gestisce già una fabbrica a Camas, Washington, così come centri di progettazione ad Austin, Texas e San Jose, California, il che significa che lo stabilimento dell’Arizona sarà il secondo sito produttivo negli Stati Uniti.

TSMC sta anche costruendo una nuova fabbrica in Giappone con l’aiuto del governo giapponese e gli investimenti di Sony. Questi, in definitiva, i piani per contrastare l’attuale carenza di chip, che sembra non volersi arrestare.