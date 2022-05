Anker hub USB-C collega fino a tre monitor esterni ai Mac M1

Se i primi Mac basati sul processore Apple Silicon M1 di Apple sono in grado di supportare ufficialmente solo un singolo display esterno, ci sono modi per aggirare la limitazione: Anker sta lanciando una nuova docking station USB-C 10 in 1 che offre proprio questa possibilità.

Il dock USB-C Anker 563 include due porte HDMI e una porta DisplayPort e sfrutta il multi-stream per trasportare più segnali video su una singola connessione. Dato che questo hub funziona su un singolo cavo USB-C, ci sono limitazioni di larghezza di banda che limitano la qualità sui display che è possibile collegare.

Se l’utente vuole aggiungere un singolo display 4K, è possibile farlo da una delle porte HDMI, anche se questo funzionerà solo a 30Hz. Un secondo display HDMI e/o un display DisplayPort saranno quindi limitati alla risoluzione 2K ciascuno a 50Hz o 60Hz a seconda della configurazione. Quindi, mentre questo dock può essere una soluzione solida per configurazioni di produttività in cui non è necessario avere elevate risoluzioni e frequenze di aggiornamento, gli utenti dovranno comunque accettare alcune limitazioni.

Oltre al supporto di più display esterni sui Mac M1, il dock Anker 563 include una vasta gamma di altre porte, tra cui una porta USB-C Power Delivery che fornisce fino a 100 watt al computer e una coppia di porte USB da 5 Gbps: una USB-C fino a 30 watt e una USB-A fino a 7,5 watt. Due porte USB-A 2.0 aggiuntive sono pronte per collegare periferiche come mouse e tastiere, mentre una porta Gigabit Ethernet e una porta AUX in/out completano la configurazione.

L’hub USB-C Anker 563 misura poco meno di 18 cm, anche se è alimentato da un alimentatore esterno da 180 watt. Ha un prezzo di 249,99 dollari, circa 235 €, ed è ora è disponibile negli USA presso Anker e anche Amazon. Nel momento in cui scriviamo non sembra essere disponibile nel listino di Amazon Italia, ma tutti i prodotti Anker sono disponibili nel catalogo italiano, dunque è possibile che arrivi a breve.