Tutte le Bici elettriche ENGWE in offerta grazie ad una marea di codici sconto

ENGWE, noto marchio nel mondo delle biciclette elettriche, ha lanciato una gamma di promozioni, con codici sconto che riducono il prezzo dei nuovi modelli che spaziano da e-bike tradizionali a bici pieghevoli con sospensioni avanzate. Nella lista che segue ci sono bici per tutti i gusti e tutte le tasche. Ecco le migliori promozioni in corso.

Questi modelli offrono soluzioni per ogni esigenza, con motori potenti, autonomie notevoli e caratteristiche all’avanguardia. Ecco una panoramica sui nuovi modelli.

Ci teniamo in particolare a segnalarvi il modello Engwe P20 che stiamo testando in queste settimane e che rappresenta un ottimo acquisto per chi vuole una bici facilmente trasportabile anche in auto, barca e pure in treno.

ENGWE P20

La prima offerta riguarda la bici elettrica ENGWE P20, un modello pieghevole leggero e compatto, ideale per gli spostamenti urbani. Nonostante il motore da 250W, offre un’autonomia di 100 km e si distingue per il suo design maneggevole: è ideale per i “commuters”.

Motore : 250W

: 250W Autonomia : 100 km

: 100 km Velocità massima : 25 km/h

: 25 km/h Batteria : 36V 9.6Ah

: 36V 9.6Ah Freni : Freni a disco idraulici

: Freni a disco idraulici Peso: 18.5 kg

Solitamente ENGWE P20 ha un prezzo di listino di 1299 €, ma attualmente è disponibile in sconto a 1049 €. In più, utilizzando il codice sconto ENGWEV100OFF, la porterete a casa a 949 €.

ENGWE L20

L’ENGWE L20 è una e-bike progettata per il commuting urbano con un design step-thru che facilita il trasporto, mentre la batteria da 48V 13Ah in grado di offrire fino a 140 km di autonomia.

Motore : 250W brushless

: 250W brushless Autonomia : 140 km

: 140 km Velocità massima : 25 km/h

: 25 km/h Batteria : 48V 13Ah

: 48V 13Ah Freni : Freni a disco meccanici da 160 mm

: Freni a disco meccanici da 160 mm Peso : 34 kg

: 34 kg Pneumatici : Fat tires 20 x 4.0

: Fat tires 20 x 4.0 Sistema di trasmissione: Shimano 7 marce

EGWE L20 si acquista direttamente a questo indirizzo.

ENGWE P275 Pro

Questa e-bike per il ciclo urbano si distingue per il suo motore mid-drive Bafang da 250W e un’autonomia che può arrivare addirittura fino a 260 km. Perfetta per i lunghi tragitti e dotata di un sistema di trasmissione automatico a tre livelli.

Motore : Bafang 250W mid-drive

: Bafang 250W mid-drive Autonomia : 260 km (livello PAS 1)

: 260 km (livello PAS 1) Velocità massima : 25 km/h

: 25 km/h Batteria : 36V 19.2Ah SAMSUNG

: 36V 19.2Ah SAMSUNG Freni : Tektro idraulici da 180mm

: Tektro idraulici da 180mm Peso : 25.3 kg

: 25.3 kg Sistema di trasmissione: Gates carbon belt

ENGWE P275 Pro costa solitamente 2199 €, ma al momento è in sconto a 1799 €. In più utilizzando il codice sconto ENGWEV150OFF avrete altri 150 euro di sconto. In definitiva la pagherete appena 1649 €.

ENGWE X20

Questo modello si traduce in una e-bike pieghevole dalle prestazioni elevate con un motore da 750W e tre livelli di sospensione. Ideale per chi cerca potenza in un formato compatto.

Motore : 1000W di picco, brushless

: 1000W di picco, brushless Autonomia : 150 km (modalità ECO)

: 150 km (modalità ECO) Velocità massima : 25 km/h

: 25 km/h Batteria : 48V 22.2Ah

: 48V 22.2Ah Freni : Freni a disco idraulici

: Freni a disco idraulici Peso : 37.2 kg

: 37.2 kg Sistema di trasmissione: Shimano 8 marce

Solitamente ENGWE X20 costa 2099 €, ma al momento è disponibile a 1799 €. Usando il codice sconto ENGWEV150OFF la pagherete appena 1649 €.

ENGWE X26

L’ENGWE X26 è un altro modello pieghevole, con un motore da 1000W (1200W di picco) e un’autonomia fino a 150 km. Perfetta per chi cerca alte prestazioni su percorsi difficili grazie alle sue sospensioni triple.

Motore : 1200W di picco, brushless

: 1200W di picco, brushless Autonomia : 150 km (modalità ECO)

: 150 km (modalità ECO) Velocità massima : 25 km/h

: 25 km/h Batteria : 48V 29.2Ah

: 48V 29.2Ah Freni : Freni a disco idraulici

: Freni a disco idraulici Peso : 43.6 kg

: 43.6 kg Sistema di trasmissione: Shimano 8 marce

Il costo di questa ENGWE X26 è originariamente di 2299 €, ma al momento, sfruttando il codice ENGWEV150OFF la pagherete 1749 €.

ENGWE P275 ST

Questo modello è pensato per gli spostamenti casa scuola lavoro, anche su medio lunghe distanza, con un motore mid-drive Ananda e una batteria SAMSUNG che garantisce un’autonomia fino a 260 km.

Motore : Ananda 250W mid-drive

: Ananda 250W mid-drive Autonomia : 260 km (livello PAS 1)

: 260 km (livello PAS 1) Velocità massima : 25 km/h

: 25 km/h Batteria : 36V 19.2Ah SAMSUNG

: 36V 19.2Ah SAMSUNG Freni : Tektro idraulici da 180mm

: Tektro idraulici da 180mm Peso : 25.6 kg

: 25.6 kg Sistema di trasmissione: Shimano 9 marce

ENGWE P275 St costa 1899 €, ma con il codice sconto ENGWEV100OFF la portate a casa a 1349 €.