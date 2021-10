Twelve South PowerPic Mod personalizza la base di ricarica

Quasi tre anni fa Twelve South introduceva sul mercato PowerPic, una cornice fotografica con caricatore a induzione incoporato che permette di ricaricare il telefono semplicemente poggiandolo sopra. Un due-in-uno geniale perché permette di ridurre il numero di oggetti ad esempio sul comodino o sulla scrivania, dove non si deve rinunciare allo spazio occupato dalla cornice per poterci mettere anche un caricatore senza fili.

Questa soluzione particolarmente apprezzata dal pubblico viene oggi modernizzata con la nuova versione PowerPic Mod, che cambia principalmente il design e i materiali con cui è costruita. Dall’aspetto della cornice fotografica tradizionale si passa a un modello moderno composto da un blocco in lucite (materiale noto anche come polimetilmetacrilato, un polimero termoplastico formato da metacrilato di metile, estere metilico dell’acido metacrilico) che si separa magneticamente per consentire di introdurre al suo interno una qualsiasi fotografia o immagine personalizzata di dimensioni pari a 10 x 15 centimetri.

Può essere posizionato sia in orizzontale che in verticale e il design minimalista permette di adattarla meglio anche al di fuori del contesto casalingo, come suggerito dal video e da alcune immagini pubblicitarie mostrate nella pagina che presenta il prodotto sul sito ufficiale dove, tra un ritratto di famiglia e il ritaglio di un quadro d’autore spicca anche una sorta di locandina con QR Code per accedere al menu del ristorante.

Il suo impiego si può infatti immaginare anche in quei luoghi pubblici come appunto pizzerie, bar e ristranti che potrebbero consentire ai propri clienti di ricaricare il telefono mentre sono impegnati a mangiare, il tutto sfruttando lo spazio occupato da questo caricatore per pubblicizzare una promozione, offrire l’accesso al menu, o più semplicemente per segnare il numero del tavolo.

Per quanto riguarda invece le specifiche tecniche, siamo dentro gli standard attuali: si tratta di una piastra certificata Qi che viene alimentata da un caricatore da almeno 20 Watt (da acquistare separatamente) tramite il cavo USB-C lungo un metro e mezzo incluso in confezione ed è capace di erogare 10 Watt che scendono a 7,5 Watt per i dispositivi Apple, AirPods inclusi.

Il nuovo Twelve South PowerPic Mod è disponibile sul sito del costruttore al prezzo è di 59,99 dollari, circa 51 euro al cambio odierno. La cornice fotografica modello precedente è disponibile anche da questa pagina di Amazon: con ogni probabilità anche il nuovo modello sarà reso disponibile in futuro sull’e-commerce in Italia.