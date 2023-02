Tutto Uber in una sola app, Dynamic Island incluso

Uber ha aggiornato la sua app e tra le migliorie integrate nell’ultima versione per Android e iPhone, il supporto ai vari servizi, tutto da un unico punto di riferimento.

La versione aggiornata dell’app per iOS e Android, è incentrata sull’uso della Home Screen, offrendo funzionalità di ridesharing e Uber Eats (piattaforma di ordinazione e consegna di cibo) in un unico punto, riducendo i passaggi necessari per prenotare corse o ordinare cibo. Una scheda dedicata, ora mostra i servizi disponibili per la città dove ci troviamo, senza bisogno di verificare prima.

Altra novità dell’app di Uber è il supporto alle Live Activities, il sistema di notifica persistente che mostra indicazioni nella schermata di blocco e nella Dynamic Island di iPhone 14, permettendo ad esempio, di sapere in anteprima quando manca all’arrivo di un rider, senza bisogno di attendere le notifiche.

Gli utenti stanno ricevendo in queste ore l’aggiornamento ma la distribuzione sarà graduale e in alcuni casi sarà necessario attendere prima di vedere effettivamente le novità.

Nel corso degli anni Uber ha ampliato i servizi offerti e a seconda della nazione e della città gestisce biciclette, scooter, consegne di pacchi, generi alimentari e molti altri servizi oltre al servizio di auto e ordini al ristorante.

Dagli ultimi dati fiscali si evince che Uber ha registrato un buon andamento in termini di utili, con un incremento del 6% nelle attività di consegna rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

A gennaio è stata resa nota una collaborazione con le case automobilistiche per progettare veicoli elettrici pensati per la condivisione e le consegne. Le auto rideshare avranno idealmente velocità massime più basse per ridurre i costi, così come sedili per i passeggeri rivolti l’uno verso l’altro per promuovere le conversazioni.

La versione per iPhone dell’app Uber richiede iOS 14.8 / iPadOS 14.8 o versioni successive, “pesa” 369 MB e si scarica da questa pagina di App Store, invece la versione per Android si scarica da questa pagina di Google Play Store.