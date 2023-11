In Ucraina risorgono Tesla ed elettriche demolite in USA

All’inizio di quest’anno sono emerse segnalazioni secondo cui i costi elevati di riparazione dei veicoli elettrici porterebbero le compagnie assicurative a considerare gravemente danneggiati anche veicoli con pochi chilometri percorsi: si scopre adesso che alcuni di questi veicoli trovano nuova vita in Ucraina, inclusi i modelli di Tesla che sono stati etichettati come non riparabili in USA e Canada, perché il costo della riparazione supererebbe il valore di mercato.

L’Ucraina è una delle principali destinazioni per i veicoli elettrici usati che vengono inviati all’estero, come rileva un rapporto di Wired. Gli importatori di veicoli danneggiati dell’Ucraina, noti per la loro ingegnosità, si sono fatti un nome riparando veicoli elettrici che in Nord America sono dichiarati “total loss”, quindi non riparabili e destinati alla demolizione.

In Ucraina sono pochi i produttori di auto elettriche, ciò nonostante la percentuale di veicoli EV immatricolati è già pari al 9%. Il dato è quasi uguale a quello registrato negli Stati Uniti e quasi il doppio rispetto a Polonia e Repubblica Ceca. La maggior parte delle auto elettriche ricondizionate in Ucraina proviene dal Nord America e un numero significativo di veicoli arriva nel paese con danni considerevoli.

Tra coloro che hanno sfruttato questa tendenza in Ucraina c’è Ivan Malakhovsky, il cui business è iniziato cinque anni fa a Dnipro, nell’est dell’Ucraina, che attualmente ripara circa 100 Tesla al mese. Di queste, circa un quinto proviene dall’estero.

Malakhovsky attualmente presta servizio presso le Forze Armate dell’Ucraina, ma partecipa ancora alle attività imprenditoriali a distanza quando necessario. A volte, effettua anche riparazioni software a distanza.

Nella nostra vita abbiamo dei problemi e possiamo risolverli, che si tratti di una batteria o di un’invasione su vasta scala. Le auto elettriche, le batterie delle auto elettriche: non c’è problema

Lo stesso imprenditore ha osservato che a volte lui e i suoi colleghi smontano grandi batterie di veicoli elettrici danneggiati per riutilizzare le celle per alimentare scooter elettrici. Anche alcuni droni utilizzati nello sforzo bellico provengono da auto elettriche danneggiate.

La guerra in Ucraina e le elettriche

Ironia della sorte, la guerra tra Russia e Ucraina ha effettivamente stimolato il settore del recupero di veicoli elettrici in Ucraina poiché ha fatto aumentare i prezzi dei carburanti. Con i prezzi del carburante alle stelle, le auto elettriche come le Tesla sono diventate alternative interessanti.

Qui c’è una battuta che dice che tutte le persone povere guidano auto elettriche e tutte le persone ricche guidano auto a benzina. Tesla è un’auto popolare tra la gente comune perché è molto economica in termini di manutenzione

La situazione, tuttavia, potrebbe diventare piuttosto confusa per i precedenti proprietari delle Tesla considerate “total loss”. Max di Vancouver, ad esempio, è rimasto sorpreso quando ha visto la sua Model Y Performance, battezzata Betty White, riapparire a Uman, una città situata nell’oblast di Cherkasy in Ucraina.

In un commento a WIRED, Max ha osservato che, sebbene la rinascita della sua Model Y abbia causato qualche mal di testa poiché alcuni dei suoi account online erano ancora associati al veicolo, il ripristino dell’auto è stato davvero il miglior risultato possibile.

