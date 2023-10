Tesla Model Y da record punta all’auto più venduta al mondo

Tesla Model Y ha battuto il record in Danimarca per il maggior numero di vendite mai registrato in un anno. Da notare, che mancano ancora due mesi alla fine dell’anno, dunque i numeri di vendita sono destinati a salire ancora.

Tesla Model Y diventa, dunque, il veicolo elettrico di maggior successo di tutti i tempi ed è in procinto di diventare il veicolo di maggior successo, elettrico o meno, di quest’anno.

L’account ufficiale di Tesla in Europa ha confermato che Model Y ha battuto il record di veicolo più venduto in un anno in Danimarca:

Model Y ha appena battuto il record di auto più venduta in un singolo anno in Danimarca, che reggeva dal 2013

Ciò è particolarmente impressionante se si considera che mancano ancora due mesi alla fine dell’anno. Si tratta di un record che precedentemente era detenuto dalla molto più economica Up di Volkswagen, con 12.940 unità vendute nel 2013. Con altri due mesi rimanenti quest’anno e la Gigafactory di Berlino che produce più Model Y in Europa, è probabile che il veicolo stabilisca un nuovo record, che sarà difficile da superare meglio anni a venire.

Lo scorso anno, Model Y è già diventata l’auto più venduta in Europa e quest’anno è in procinto di diventare il veicolo più venduto al mondo, diventando il primo veicolo elettrico a raggiungere tale obiettivo.

