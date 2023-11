SisalFunClub è il gioco sul calcio con il montepremi più alto

La carriera di allenatore e manager in SisalFunClub 2024 permette di accumulare risorse affrontando mini giochi e quiz su iPhone, iPad e Android: giocando è possibile partecipare a un concorso con oltre 11.000 premi per un montepremi complessivo di oltre 320.000 euro, il più alto in italia.

È possibile creare la propria formazione personale scegliendo giocatori reali del campionato italiano, grazie alla collaborazione con l’Associazione Italiana Calciatori e Gameloft. Gli appassionati di calcio sono chiamati ad affrontare tantissime domande su calcio e sport, con migliaia di quiz su calciatori, campionati e coruisotà di altri sport e discipline.

Chi lo desidera può mettere alla prova le proprie conoscenze anche in altri campi, come TV, cinema, logica, indovinelli, geografia e altro ancora. Con le monete vinte si possono acquistare edifici e monumenti, ampliare lo stadio o costruire uno nuovo per aumentare la fama della squadra.

Gestendo con cura uffici, centro sportivo, parco giochi e ospedale si guadagnano monete in automatico anche quando l’utente lavora o dorme. Non importa quando si inizia a giocare, con SisalFunClub si può vincere in tre diverse modalità: Instant Win, estrazione finale e le classifiche.

La prima dà la possibilità agli utenti, mentre progrediscono nel gioco, di vincere premi istantanei tra cui iPhone 15 Pro o buoni regalo Amazon.

Con l’estrazione finale le probabilità di vittoria sono affidate al caso, ma più si è costanti nel gioco, più possibilità si hanno di vincere. Oltre ai premi già citati, con l’estrazione finale si può sognare una BMW iX1 xDrive30. Oltre 2.000 utenti saranno premiati grazie alle due classifiche disponibili: una basata sui trofei conquistati con minigiochi e quiz; un’altra sui punti ottenuti nelle sfide verso gli altri player.

Proprio come in un vero campionato, la stagione di SisalFunClub2024 si divide in due gironi: alla fine di quello di andata, le classifiche verranno azzerate e i premi assegnati. Al ritorno si ricomincia la scalata verso la vetta delle classifiche e le vincite.

L’app SisalFunClub stagione 2024 è gratis da questa pagina di App Store per iPhone e iPad, oltre che su Google Play Store per Android. Si scarica gratis con alcuni mini giochi già disponibili, sono poi proposti acquisti in-app opzionali.