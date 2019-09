Quando arrivano iOS 13.1, iPadOS, Catalina, Arcade e Apple TV+: il calendario Apple completo

Apple ha presentato il 10 Settembre iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPad 10.2”, Apple Watch 5 e come già visto sono già arrivati nel nostro paese.

E se non mi interessassero i nuovi dispositivi mobile ma volessi comunque installare gli ultimi aggiornamenti sui miei dispositivi: quando sono arrivati o arrivano iOS 13.1, iPadOS, tvOS 13 e macOS Catalina?

Le risposte in realtà sono già contenute in tutti i nostri articoli di approfondimento sulle singole novità che Apple ha presentato durante il keynote tenutosi allo Steve Jobs Theater di Apple Park. Ma se non volete mettervi lì a sfogliare l’homepage di Macitynet, aprire uno ad uno i vari articoli (che però vi consigliamo di leggere perché lì dentro ci sono tutte, ma proprio tutte, le novità dei singoli dispositivi) perché andate di fretta, allora eccovi l’articolo che fa per voi.

Perché qui di seguito, in un unico posto, abbiamo raccolto tutte le date che riguardano il nostro paese, così potete aprire questa pagina magari in multitasking al fianco dell’app per le note o del calendario e farvi tutti i conti che desiderate, pianificando così il momento che ritenete migliore per fare gli acquisti o il download nel caso foste interessati ai soli sistemi operativi.

iPhone 11/Pro/Max, iPad 10.2”, Apple Watch 5

Partiamo innanzitutto dagli iPhone, i protagonisti dell’evento del 10 settembre 2019. Per chi volesse acquistare iPhone 11, iPhone 11 Pro e iPhone 11 Pro Max non resta che andare nei negozi APR e Apple Store o ordinarlo su Amazon.

Anche il nuovo iPad da 10.2” invece si può ordinare e i tempi di consegna sono a breve

Se invece volete mettervi al polso il bellissimo Apple Watch 5 con schermo sempre acceso in versione con cassa alluminio oppure acciaio inox, lo potete comprare dal 20 settembre nei negozi Apple, Apr o ordinarlo su Amazon.

Stesse tempistiche per il modello con cassa in ceramica e in titanio, mentre se volete ordinare online Apple Watch 5 della serie Nike+ per la consegna dovete attendere almeno il 4-7 ottobre. La annunciata serie Hermes è già arrivata a qualche nostro lettore.

iOS 13 e 13.1, iPadOS, watchOS 6

Discorso più semplice invece per chi volesse installare iOS 13 oppure iPadOS sui dispositivi già esistenti. Innanzitutto in questo articolo trovate l’elenco dei dispositivi compatibili con iOS 13 e iPadOS mentre qui trovate l’elenco degli Apple Watch compatibili con watchOS 6: vi consigliamo di sfogliarli prima di proseguire con la lettura perché se ne possedete uno troppo vecchio potrebbe non essere possibile aggiornarli all’ultima versione.

Per quanto riguarda iOS 13, in Italia è scaricabile gratuitamente direttamente dai dispositivi già a partire dal 19 settembre. Stessa cosa per watchOS 6, disponibile dalla stessa data mentre per iPadOS bisognerà aspettare più avanti, fino ad oggi 24 Settembre data prevista anche per il rilascio di iOS 13.1 che risolverà i bug iniziali già segnalati ad Apple.

tvOS 13

L’aggiornamento del sistema operativo per Apple TV porta consistenti novità e dovrebbe essere rilasciato contestualmente ad iPadOS insieme alla versione di Apple Arcade dedicata ad Apple TV.

Apple Arcade

Il servizio di abbonamento ai giochi Apple Arcade a 4,99 Euro al mese con il primo mese gratuito arriva contestualmente al lancio dei nuovi sistemi operativi: il 19 Settembre con iOS 13, il 24 Settembre con iPadOS e in una data ancora non precisata per macOS Catalina.

Apple TV+

Il servizio di streaming Apple che potrà girare su tutti i dispositivi con la mela e alcune smart TV con la relativa App come quelli di Samsung è in arrivo il primo di Novembre in 100 paesi del mondo tra cui l’Italia.

