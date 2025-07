Un vetro antiriflesso e anti graffi per iPhone 17 Pro

Quando si parla di iPhone, le promesse tecnologiche non sempre coincidono con i tempi del marketing ma spesso, prima o poi, alcune di esse annunciate, rinviate, poi annunciate di nuovo e ancora cancellate, alla fine si manifestano. Potrebbe essere così anche per un nuovo tipo di vetro per lo schermo: più resistente ai graffi, meno soggetto ai riflessi, pensato per migliorare l’uso quotidiano in condizioni di luce forte.

Una tecnologia data per dispersa

Questa componente doveva arrivare con iPhone 16 Pro, poi è sparita dai radar. Adesso, con un inatteso ritorno, è di nuovo al centro dell’attenzione in vista del lancio della serie iPhone 17.

Secondo quanto riportato da MacRumors, Apple avrebbe finalmente risolto i problemi produttivi che avevano bloccato l’introduzione del nuovo rivestimento nel 2024. All’epoca si parlava di difficoltà nel portare a scala industriale il trattamento del vetro, tanto che a pochi mesi dal lancio di iPhone 16 si dava ormai per cancellata questa opzione.

Del resto, fino a pochi giorni fa si pensava che questi problemi ancora perdurassero e che anche iPhone 17 si sarebbe dovuto accontentare di un vetro identico a quello delle precedenti edizioni di iPhone.

Oggi, invece, sembra che i fornitori abbiano raggiunto una resa sufficiente a sostenere la produzione su larga scala, e il nuovo schermo è tornato nei piani. Sarà presente su iPhone 17 Air (cosa di cui si era già detto) e iPhone 17 Pro, ma resterà esclusivo dei modelli di fascia alta.

Gorilla Armor?

Le fonti non citano espressamente il nome commerciale della tecnologia, ma il vetro speciale in questione potrebbe essere una versione di Gorilla Glass Armor, che vanta fino a quattro volte la resistenza ai micro-graffi rispetto a rivestimenti in vetro concorrenti e riflessi ridotti fino al 75% rispetto a una normale superficie in vetro.

Si tratta della stessa componente costruita dalla statunitense Corning che anche Samsung ha scelto per il Galaxy S24 Ultra.

Nella recensione del Galaxy S24 Ultra, Tech Advisor ha sottolineato come lo schermo fosse perfettamente leggibile anche sotto il sole diretto. Se Apple adotterà la stessa soluzione, l’iPhone 17 Pro potrebbe finalmente colmare una lacuna rispetto alla concorrenza Android.

Ricordiamo che solo poche settimane fa Corning ha annunciato un vetro ancora più duro e resistente: Gorilla Ceramic, e non è da escludere che il vetro destinato a iPhone 17 Pro possa essere proprio questa nuova versione.