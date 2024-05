Sole e riflessi faranno un baffo ad iPhone 16 Pro

Il nuovo iPhone 16 Pro previsto per il prossimo autunno non dovrebbe introdurre tante novità, ma diversi affinamenti, uno dei quali dovrebbe essere nel display capace di offrire una luminosità significativamente superiore a quella di iPhone 15.

L’indiscrezione rimbalza da oriente, frutto delle voci diffuse su Weibo da un leaker noto come Instant Digital (o Setsuna Digital) secondo il quale lo schermo potrebbe essere in grado di arrivare ad un incremento di luminosità del 20%.

Questo in pratica tradotto in misure scientifiche significherebbe 1200 nits per la luminosità SDR un dato altissimo se si pensa che gli schermi OLED di iPad Pro arrivano a 1000 nits. 1200 Nits è anche il doppio della luminosità massima che aveva iPhone X, il primo iPhone a avere adottato uno schermo Oled.

Anche se la luminosità massima in modalità HDR rimarrebbe sempre la stessa (1600 nits), l’aumento della luminosità massima in SDR è la specifica più importante nella quotidianità di utilizzo di un iPhone. SDR significa infatti Standard Dinamic Range, la modalità di visualizzazione più comune, quella attiva quando si guarda una pagina Internet, si usa un’applicazione o si legge la posta oppure si naviga.

Basta questo per capire che avere uno schermo così luminoso nell’uso quotidiano, rappresenterebbe un vantaggio importante in tante situazioni; per fare un esempio, in riva al mare, in automobile, sulla neve oppure semplicemente quando il sole è a picco sopra la nostra testa.

Instant Digital in passato, come spiega anche Macrumors, ha dimostrato di avere qualche buon aggancio nella filiera dei fornitori di Apple, come quando ha previsto l’arrivo del colore giallo e lo schermo posteriore opaco di iPhone 15, anche se altre volte non ha azzeccato le sue anticipazioni come ad esempio nella data di lancio di iPad.