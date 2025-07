L’iPhone 17 Air con mini batteria significherà mini autonomia?

Quanto può durare uno smartphone moderno, con refresh a 120 Hz, schermo da 6,6 pollici, 5G, se la sua batteria è quella di un iPhone 12? Potremmo scoprirlo presto se, come pare, iPhone 17 Air avesse una batteria da circa 2800 mAh, la stessa capacità appunto di un iPhone 12.

Batteria ridotta per un design da 5,5 mm

A portare la riflessione su questo tema è Instant Digital, noto leaker attivo su Weibo, che ha anticipato in passato dettagli poi confermati sui prodotti Apple. Stavolta parla, per l’iPhone supersottile, di una batteria “sotto i 3.000 mAh” per il nuovo Air, il modello che nella lineup 2025 dovrebbe sostituire il Plus e che si distinguerà per uno spessore record di appena 5,5 mm.

La voce, a cui sarebbe costretta Apple per innovare nella forma di iPhone, coincide con quella emersa alcune settimane fa da un altro leaker, yeux1122, che parlava di una batteria da 2.815 mAh. Una batteria a così bassa capacità sarebbe dovuta anche alla necessità di ridurre il peso.

Apple sceglie di ridurre la capacità della batteria per rendere iPhone 17 Air più leggero e sottile, ma adotterebbe una delle batterie a minor capacità della sua storia recente. Solo iPhone SE di terza generazione (batteria da 2.018 mAh) e iPhone 13 mini (batteria da 2.227 mAh) avevano batterie più piccole, ma parliamo di telefoni anche molto più compatti.

iPhone 12 aveva una batteria simile, ma anche qui parliamo di uno schermo di dimensioni inferiori (6,1 pollici) e soprattutto con un refresh più basso. Un telefono, peraltro, che già allora era criticato per l’autonomia modesta.

Questo significa che anche l’autonomia di iPhone 17 Air potrebbe essere conseguentemente modesta? Possibile, visto che Galaxy S25 Edge ha una batteria da ben 3.900 mAh e nelle recensioni sta ricevendo critiche anche per l’autonomia.

Del resto, secondo dati raccolti da The Information, nei test interni Apple avrebbe stimato che solo il 60-70% degli utenti potrà arrivare a fine giornata senza ricaricare il telefono. Una percentuale ben più bassa rispetto all’80-90% degli altri iPhone.

Gli assi nella manica di Apple

Apple però potrebbe contare su iOS 26 e la sua nuova modalità Adaptive Power per allungare la durata della carica. Questa funzione agisce abbassando la luminosità, riducendo temporaneamente le prestazioni e rimandando alcune operazioni in background per consumare meno.

L’iPhone 17 Air potrebbe anche essere il primo smartphone di Apple con batterie silicio-carbonio, accumulatori che vantano una densità superiore rispetto alle tradizionali batterie al litio e, in buona sostanza, maggiore capacità.

TDK, fornitore di Apple, sta preparando la nuova generazione di batterie al silicio-carbonio, un’innovazione promettente che potrebbe rivoluzionare l’autonomia e le prestazioni degli smartphone.

Per compensare la batteria sottodimensionata, Apple starebbe comunque preparando un accessorio ufficiale: una battery case. Un ritorno che non si vedeva dai tempi dell’iPhone 11 e del MagSafe Battery Pack. La custodia dovrebbe offrire una carica supplementare e una protezione aggiuntiva, ma rischia di vanificare proprio la sottigliezza che caratterizza il dispositivo.