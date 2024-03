iPhone 17 con vetro anti graffio e anti riflesso

Secondo una anticipazione che arriva dalla Cina, per gli iPhone 17 che vedremo il prossimo anno Apple ha intenzione di sfruttare un vetro antiriflesso, un componente che è inoltre ancora più resistente ai graffi rispetto all’attuale.

L’indiscrezione arriva dal leaker Instant Digital sul social cinese Weibo, via MacRumors, secondo il quale la maggiore solidità comporterà un compromesso: il nuovo schermo potrebbe mostrare di più le ditate rispetto agli attuali modelli.

Secondo Instant Digital la maggiore solidità dello schermo potrebbe rendere inutile ricorrere a pellicole di terze parti, e lo schermo sarà molto meno soggetto ai graffi.

Al momento non è indicato chi sia il fornitore dei nuovi vetri per lo schermo degli iPhone 17 del 2025, ma è probabile che sarà ancora Corning (da anni fornitore Apple e azienda sulla quale Cupertino ha anche investito).

Il vetro speciale di riferimento, papabile anche per iPhone 17, è una versione di Gorilla Glass Armor che vanta fino a quattro volte la resistenza ai micro-graffi rispetto a rivestimenti in vetro concorrenti, e riflessi ridotti fino al 75% rispetto a una normale superficie in vetro. Si tratta della stessa componente costruita dalla statunitense Corning che anche Samsung ha scelto per Galaxy S24 Ultra.

Apple, come accennato, ha investito più volte in Corning. Nel 2017 il fornitore ha ricevuto 200 milioni di dollari dal Advanced Manufacturing Fund della Mela come parte dell’impegno dell’azienda per promuovere l’innovazione nel settore manifatturiero statunitense; altri 45 milioni sono arrivati nel 2021.

Durante la fase di progettazione del primo iPhone, Steve Jobs si era a suo tempo rivolto a Corning, all’epoca una piccola società, d’accordo con Jony Ive (il designer di molti prodotti di successo di Apple) per comprendere come “imparare a dominare il vetro.

Raccontiamo la storia in dettaglio qui, con la spiegazione di come nacque anche il famoso Gorilla Glass che debuttò nel primo rivoluzionario iPhone del 2007.