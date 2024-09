Sony, una versione rétro della PlayStation 5 per celebrare i 30 anni

Pubblicità

Sony ha presentato una versione retrò della PlayStation 5 , una edizione limitata con design riporta la console ai primi giorni di PlayStation.

La PlayStation 30th Anniversary Collection celebra il traguardo dei 30 anni. Sul sito dedicato alla console il produttore spiega: “I nuovi design in edizione limitata rendono omaggio a 30 meravigliosi anni di gioco, un viaggio reso possibile dalla passione e dal supporto dei nostri fan e sviluppatori di talento”. E ancora: “Ricordando la primissima console PlayStation uscita il 3 dicembre 1994, questa offerta in edizione limitata si ispira al design originale PlayStation e lo integra nell’ultima linea di prodotti hardware per PS5”.

PlayStation 30th Anniversary Collection sarà in vendita con disponibilità molto limitata nelle seguenti opzioni

Console PlayStation 5 Pro – Pacchetto 30° anniversario: incluee la console PS5 Pro in edizione limitata con SSD da 2 TB, Wi-Fi 7 nei territori che supportano questo standard e gli accessori in edizione limitata abbinati: controller wireless DualSense, controller wireless DualSense Edge, base di ricarica DualSense e una cover per la console per un’unità disco (unità disco in vendita separatamente.). QUesta variante include anche: alloggiamento del connettore del cavo in stile controller PlayStation originale, Quattro fascette serracavi PlayStation Shapes, Adesivo PlayStation, Poster PlayStation in edizione limitata (1 tra 30 possibili design), Graffetta PlayStation.

PlayStation 5 edizione digitale – Pacchetto 30° anniversario: questa versione include la console PS5 edizione digitale in edizione limitata con SSD da 1 TB e gli accessori in edizione limitata coordinati: controller wireless DualSense e una cover per la console per un’unità disco (unità disco in vendita separatamente.); Include anche una base verticale e articoli speciali da collezione: alloggiamento del connettore del cavo in stile controller PlayStation originale, Quattro fascette serracavi PlayStation Shapes, adesivo PlayStation, poster PlayStation in edizione limitata (1 tra 30 possibili design), graffetta PlayStation.

Saranno disponibili anche: remote player PlayStation Portal – 30° anniversario in edizione limitata (standalone), Controller wireless DualSense Edge – 30° anniversario in edizione limitata (standalone) e Controller wireless DualSense-– 30° anniversario in edizione limitata (standalone).

PlayStation 30th Anniversary Collection sarà disponibile il 21 novembre. Saranno disponibili per l’acquisto 12.300 unità della console PlayStation 5 Pro – Pacchetto 30° anniversario in edizione limitata, con il rispettivo numero di edizione limitata inciso sull’unità. Il numero rappresenta il mese e la data del lancio della prima console PlayStation.

Nel momento in cui scriviamo i prezzi non sono ancora noti.