Le regole UE possono spingere Apple a creare due versioni di iOS

Apple approfitta della conferenza sviluppatori WWDC 2025 per fare il punto sulla situazione dei suoi prodotti in Europa e chiarire perché, ad esempio, una funzione come iPhone Mirroring – Duplica iPhone (che consente di interagire in modalità wireless con l’iPhone e le relative app e notifiche dal Mac) non è disponibile in UE.

Ciò avviene a più di un anno dell’entrata in vigore del Digital Markets Act (DMA), regolamento europeo sui mercati digitali che prevede un quadro normativo vincolante per i “gatekeeper” (piattaforme di grande dimensioni) con l’introduzione di norme che assicurino condizioni di concorrenza leale e accessibile nel settore digitale nell’Unione Europea.

La multinazionale di Cupertino si rammarica di politiche punitive dell’UE che continua ad attaccare fondamentalmente i suoi prodotti ed ecosistema, senza tener conto di peculiarità e aspetti tecnologici.

Il sito francese Numerama fa il punto della situazione spiegando perché Apple ancora tutt’oggi non offre iPhone Mirroring in UE, funzionalità che non sarà disponibile neanche in iOS 26, così come diverse altre novità come le Live Activities su Mac e altre funzioni ancora (persino una semplice funzionalità come AirDrop è nel mirino dell’UE).

Nell’ambito della WWDC 2025 Apple ha fatto presente i problemi che derivano dall’essere considerata gatekeeper, spiegando le scelte che hanno portato a giustificare il blocco di alcuni servizi in Europa:

La Commissione europea cambia idea molto spesso variando regolarmente le sue regole, obbligando Apple a valutare il rischio di offrire alcuni servizi.

Tecnicamente parlando, iPhone Mirroring è una funzione e non un servizio. Anche se l’Europa non chiede nulla oggi, potrebbe obbligare a offrire un Android Mirroring o un iPhone Mirroring su Windows senza comprendere aspetti quali i vincoli ingegneristici, come ad esempio quelli legati al consumo di energia, la crittografia dei dati, ecc.

Le persone che prendono le decisioni in Europa non hanno la comprensione del funzionamento delle nuove tecnologie, elemento che impedisce un dialogo chiaro sull’argomento, obbligando all’applicazione rigorosa del DMA, senza spazio di manovra.

Apple vorrebbe offrire l’iPhone Mirroring in Europa ma il lancio di ogni nuova funzionalità comporta il rischio di condanna, obbligando Apple a valutare i rischi.

Quanto tempo bisognerà aspettare per vedere la Duplicazione iPhone in Europa? È difficile dirlo, ma potrebbero essere necessari anche due anni per l’impossibilità del marchio di avere un dialogo chiaro con le autorità europee. Con il tempo vedremo cosa accadrà, con Apple disposta a non offrire questa funzione sul territorio europeo come ultima risorsa.

Come abbiamo accennato, l’iPhone Mirroing è solo una della funzionalità contestate ad Apple: da tempo si vocifera che Cupertino potrebbe essere obbligata ad aprire AirDrop ma anche condividere con terze parti l’elenco delle reti Wi-Fi gestito dal sistema, consentire a terze parti di gestire le notifiche, aprire completamente suoi prodotti e tecnologie ad accessori e dispositivi di altri marchi.

Un insieme di scelte che obbligherebbero Apple ad abbassare la sicurezza dei suoi prodotti e, in sintesi, a stravolgere la natura stessa di iOS, favorendo i concorrenti, con Android che è già il sistema operativo per smartphone più diffuso in Europa e nel mondo e non ha certo bisogno della spinta dell’UE.

Accessori come gli AiPods se fossero presentati oggi, non potrebbero essere distribuiti in Europa: la Commissione imporrebbe ad Apple di condividere varie funzionalità esclusive con le aziende rivali, una situazione insostenibile per un’azienda che ha fatto della semplicità la forza del suo ecosistema. I regolamenti imposti dall’Europa potrebbero un giorno obbligare Apple a offrire due versioni distinte di iOS: una release castrata per l’Unione Europea e l’altra versione con più funzioni per USA e il resto del mondo.

Il nuovo design Liquid Glass per iPhone e per tutte le piattaforme Apple e le altre novità svelate alla WWDC 2025 in questo articolo di macitynet.