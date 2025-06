KeyKeeper semplifica la gestione delle licenze software su Mac, ora in sconto

Gestire le licenze software può rapidamente diventare un’attività disordinata, soprattutto quando si accumulano codici, ricevute e dati di registrazione da fonti diverse. Con KeyKeeper, questo processo viene semplificato grazie a una serie di strumenti pensati per offrire controllo, chiarezza e sicurezza all’interno di un’unica applicazione, sviluppata nativamente per macOS. Se vi interessa sappiate che al momento la trovate in offerta su BundleHunt.

Una delle novità della versione in sconto è l’introduzione dell’importazione diretta dai file .1pif di 1Password, che consente di migrare in modo rapido e intelligente la propria collezione di licenze.

È possibile scegliere tra due modalità: la Quick Import, che automatizza il trasferimento dei dati, e la Field Mapping, per chi preferisce avere il pieno controllo sul modo in cui ogni campo viene assegnato.

KeyKeeper è in grado di riconoscere automaticamente nomi delle applicazioni, chiavi di licenza, versioni, tag (usati come categorie), passkey, email di supporto e altro ancora, generando campi personalizzati dove necessario.

La gestione delle informazioni importate è resa più efficiente da strumenti che permettono una personalizzazione avanzata delle categorie, con una selezione estesa di colori e funzioni pratiche come l’eliminazione di categorie selezionate o di tutte le categorie in un solo passaggio.

È inoltre possibile creare campi personalizzati illimitati (di tipo testo, URL, email, password o data) e modificarne l’ordine o l’etichetta tramite una semplice interfaccia drag & drop.

Dal punto di vista della sicurezza e dell’accesso, quest’app integra una funzione di reimpostazione della Master Password e un sistema semplificato per la riattivazione della licenza su un nuovo Mac o dopo modifiche al sistema.

Per chi desidera mantenere un archivio compatto e portatile, è disponibile anche l’esportazione completa in formato CSV, con la possibilità di includere le categorie e tutti i campi personalizzati. Il tutto è supportato da un’esperienza mac-native, fluida e coerente con l’ambiente operativo Apple, e da una filosofia orientata alla privacy, con crittografia locale e opzione per il salvataggio sicuro su iCloud.

La promozione

Potete acquistare KeyKeeper in offerta speciale a 7,99 $ invece che 19,99 $ approfittando dell’offerta di BundleHunt attualmente in corso cliccando qui.

Non solo questo prodotto è in super offerta, ma su BundleHunt è attiva una promozione doppia davvero vantaggiosa, in perfetto stile “più spendi, meno spendi“. Oltre agli sconti già applicati, infatti, potete ottenere un ulteriore ribasso in base al totale nel carrello. Ecco come funziona:

Con una spesa di almeno 30 $, ricevete 3 $ di sconto extra;

con almeno 50 $, lo sconto extra sale a 4 $;

se spendete 70 $ o più, ottenete 5 $ di sconto aggiuntivo;

con una spesa di 90 $ o superiore, lo sconto arriva a 6 $.

Partite da questa pagina per comprare KeyKeeper e per scoprire gli altri software in offerta. Ad esempio tra gli altri trovate: