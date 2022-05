Unity Software perde 5 miliardi per la trasparenza di Apple

Unity Software ha offerto agli inserzionisti una soluzione alternativa per evitare perdite causate dalla trasparenza del monitoraggio delle app imposto da Apple a partire da iOS 14: purtroppo il nuovo sistema pubblicitario di Unity Software sembra non funzionare (almeno inizialmente), provocando così un crollo del -37 nelle quotazioni di borsa delle azioni aziendali.

La trasparenza del monitoraggio delle app (ATT) di Apple permette agli utenti di scegliere di non essere monitorati dagli inserzionisti mentre utilizzano le app. Si prevede che tale cambiamento si tradurrà, probabilmente, in perdite per Facebook di 12,8 miliardi di dollari nel 2022.

ATT è arrivata mentre Apple ha anche sostituito il suo IDFA, il framework Identifier for Advertisers, che in precedenza consentiva alle aziende di identificare gli utenti abbastanza da indirizzare loro annunci personalizzati. Adesso, Apple offre agli inserzionisti un framework alternativo che, secondo la società, li aiuta a ottenere le informazioni che desiderano, ma senza influire sulla privacy degli utenti.

Unity Software, tuttavia, credeva di poter aggirare ATT in parte monitorando i siti web. Secondo MarketWatch, questo sistema non ha funzionato. Di conseguenza, le sue informazioni errate hanno portato gli acquirenti a ridurre la loro spesa derivante dalla pubblicità.

Il risultato è che le azioni sono scese del 37% a 30,30 dollari, il dato peggiore della società dalla sua IPO di settembre 2020, quando le azioni valevano 52 dollari ciascuna. Il brusco calo in borsa si traduce con una perdita di 5 miliardi di dollari del valore stimato di mercato della società. Il CEO di Unity Software, John Riccitiello, ha dichiarato alla CNBC di essere al lavoro per risolvere i problemi, anche se ci vorrà del tempo per affrontare la questione.

Ci vorranno un paio di trimestri per sistemare la vicenda e avremo una crescita più lenta per un paio di trimestri mentre risolviamo

In precedenza aziende come Snap e Facebook hanno tentato di utilizzare una scappatoia per aggirare la trasparenza del monitoraggio delle app. L’impatto è stato comunque forte anche per questi colossi. Negli scorsi giorni Facebook ha dichiarato di congelare le assunzioni per tutto il 2022, in parte a causa delle mancate entrate causate dal sistema Apple ATT.